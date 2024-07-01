Gebze mitinginde konuşan Özel: Geçim olmazsa seçim olur

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CHP’nin Kocaeli’deki ‘Geçinemiyoruz Mitingi’ dün Gebze Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirildi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “Alın teri dökmüş, dirsek çürütmüş ve en sonunda emekli olmuş insanlarımızı bugün dünyanın en düşük emekli maaşlarına muhatap ediyorlar. AK Parti geldiğinde 1.5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı, bugün 0.6 asgari ücret düzeyindedir.

VERGİDE ADALET İSTİYORUZ

Her emeklinin en düşük maaşı 1.5 asgari ücret oluncaya kadar durmayacağız, hep beraberiz ve hep beraber başaracağız. Vergide adalet istiyoruz. Yani yılbaşında vergi, maaş başlayıp da 3. ayda kuşa dönmesin istiyoruz. Bugün 17 bin liralık asgari ücret ilk verildiği gün 9 gram altın alırken şu an 7 gram altın alabiliyor. Asgari ücret o günden bugüne kadar 3 bin 850 lira eridi. Enflasyon farkı hakkımızdır, refah payı hakkımızdır. 552 bin esnaf son 6 yılda kepenk kapattı. 500 bin çiftçi kayıp, 500 bin esnaf kayıp. Atatürk’ün ‘Milletin efendisidir’ dediği çiftçiler çok zor durumdalar. Maliyetler iki katına artmış, ürünlerine verilen fiyatlar masraflarını karşılamıyor.





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ASGARİ ÜCRET EN AZ 25 BİN

Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4 bin lira kaybetti, bugünkü 17 bin lira o günkü 13 bin lira ediyor. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz. En az enflasyon kadar artış istiyoruz. 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz.

ERKEN SEÇİM UYARISI

Biri çıkmış ‘4 yıl seçimsiz bir dönem’, biri çıkmış ‘Erken seçim istemek hainliktir’ diyor. Bu meydandan şu sesi duyun, geçinemiyoruz. Size uyarım şudur, geçim olmazsa seçim olur.”