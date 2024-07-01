×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gebze mitinginde konuşan Özel: Geçim olmazsa seçim olur

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Seçim#Miting
Gebze mitinginde konuşan Özel: Geçim olmazsa seçim olur
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2024 07:00

Partisinin Gebze’de düzenlediği ‘Geçinemiyoruz’ mitinginde konuşan CHP Lideri Özel, 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmeyeceklerini söyleyerek, “Bu meydandan şu sesi duyun, ‘Geçinemiyoruz.’ Size uyarım şudur: Geçim olmazsa seçim olur” dedi.

Haberin Devamı

CHP’nin Kocaeli’deki ‘Geçinemiyoruz Mitingi’ dün Gebze Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleştirildi. Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi: “Alın teri dökmüş, dirsek çürütmüş ve en sonunda emekli olmuş insanlarımızı bugün dünyanın en düşük emekli maaşlarına muhatap ediyorlar. AK Parti geldiğinde 1.5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı, bugün 0.6 asgari ücret düzeyindedir.

VERGİDE ADALET İSTİYORUZ

Her emeklinin en düşük maaşı 1.5 asgari ücret oluncaya kadar durmayacağız, hep beraberiz ve hep beraber başaracağız. Vergide adalet istiyoruz. Yani yılbaşında vergi, maaş başlayıp da 3. ayda kuşa dönmesin istiyoruz. Bugün 17 bin liralık asgari ücret ilk verildiği gün 9 gram altın alırken şu an 7 gram altın alabiliyor. Asgari ücret o günden bugüne kadar 3 bin 850 lira eridi. Enflasyon farkı hakkımızdır, refah payı hakkımızdır. 552 bin esnaf son 6 yılda kepenk kapattı. 500 bin çiftçi kayıp, 500 bin esnaf kayıp. Atatürk’ün ‘Milletin efendisidir’ dediği çiftçiler çok zor durumdalar. Maliyetler iki katına artmış, ürünlerine verilen fiyatlar masraflarını karşılamıyor.

Gebze mitinginde konuşan Özel: Geçim olmazsa seçim olur


Haberin Devamı

ASGARİ ÜCRET EN AZ 25 BİN

Asgari ücret verildiği günden bugüne neredeyse 4 bin lira kaybetti, bugünkü 17 bin lira o günkü 13 bin lira ediyor. Asgari ücrete en az enflasyon kadar zam istiyoruz. En az enflasyon kadar artış istiyoruz. 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz.

ERKEN SEÇİM UYARISI

Biri çıkmış ‘4 yıl seçimsiz bir dönem’, biri çıkmış ‘Erken seçim istemek hainliktir’ diyor. Bu meydandan şu sesi duyun, geçinemiyoruz. Size uyarım şudur, geçim olmazsa seçim olur.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#Seçim#Miting

BAKMADAN GEÇME!