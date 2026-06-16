Gebze Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

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Olay, saat 15.00 sıralarında Gebze Adliye binası önünde meydana geldi. İddiaya göre; isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle karşılaştıkları E.A.'ya tabanca ile ateş etti. Bacağından vurulan E.A. yere düşerken, şüpheliler kaçmaya başladı.

Şüphelilerden biri yakındaki polis ekibi tarafından yakalandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından E.A.’yı ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne götürdü.

E.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken; polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.