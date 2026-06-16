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Gebze Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

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#Gebze#Adliye Saldırısı#Adliye Önü Olay
Gebze Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 17:29

Kocaeli'de Gebze Adliyesi önünde 2 kişi, karşılaştıkları E.A.'yı tabancayla bacağından vurdu. E.A. hastaneye kaldırılırken, şüphelilerden biri yakalandı.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Gebze Adliye binası önünde meydana geldi. İddiaya göre; isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle karşılaştıkları E.A.'ya tabanca ile ateş etti. Bacağından vurulan E.A. yere düşerken, şüpheliler kaçmaya başladı.

Gebze Adliyesi önünde silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Şüphelilerden biri yakındaki polis ekibi tarafından yakalandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından E.A.’yı ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne götürdü.

E.A.'nın hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken; polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Gebze#Adliye Saldırısı#Adliye Önü Olay

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