GEA ekibi Birleşmiş Milletler’de sınıfı geçti

Haberin Devamı

GEA bu tatbikatla BM tarafından yeni oluşturulan hafif ve hızlı arama kurtarma ekipleri akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan dünyadaki ilk ekiplerden biri oldu. Aynı zamanda Türkiye, 4 ekiple (2 AFAD, 1 AKUT ve GEA) BM tarafindan dünyada en fazla ekibi sınıflandırılan ülke konumuna yükseldi.

‘AFAD’IN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ’

Törende konuşan GEA Koordinatörü Umut Dinçşahin, “GEA Arama Kurtarma ekibimiz 1999 senesinden bu yana Birleşmiş Milletler INSARAG üyesidir. 3 gün süren bu tatbikatla birlikte INSARAG bünyesine yeni girmiş olan ‘Hafif ve Hızlı Arama Kurtarma Ekibi’ statüsünü almaktan mutluluk duyuyoruz. Arama kurtarma alanında 28 yıldır sürdürdüğümüz çalışmalarımızı AFAD’ın koordinasyonu ve kıymetli desteğiyle gerçekleştirmek bizler için ayrı bir öneme sahip. Bu süreçte destek veren tüm gönüllülerimiz ve dostlarımıza yürekten teşekkür ederiz” dedi.

Haberin Devamı