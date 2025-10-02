Haberin DevamÄ±

Ä°STANBUL

Ä°SRAÄ°L'in KÃ¼resel Sumud Filosu'na mÃ¼dahalesine tepki gÃ¶steren Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, filoya destek iÃ§in ABD ve Ä°srail KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. Ä°srail, ABD Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu ve Ä°srail KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde toplanan grup tarafÄ±ndan protesto edildi. Filistinâ€™e yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan KÃ¼resel Sumud Filosuâ€™ndaki bazÄ± gemilere Ä°srail tarafÄ±ndan el konuldu. Haberin duyulmasÄ± Ã¼zerine TÃ¼rkiye genelinde dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlendi. Ä°stanbulâ€™da protesto gÃ¶sterilerinin dÃ¼zenlendiÄŸi noktalardan biri BeÅŸiktaÅŸ Leventâ€™te bulunan Ä°srail KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼ oldu. AkÅŸam saatlerinde Barbaros Camiiâ€™nde toplanan gÃ¶stericiler, Ä°srail KonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼ne kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼. Sloganlar atarak Ä°srailâ€™i protesto eden gÃ¶stericiler, yapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan daÄŸÄ±ldÄ±.Bir baÅŸka grup ise ABD Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±.

Haberin DevamÄ±

Â

ADANA, MERSÄ°N VE HATAYÂ

Adana, Mersin ve Hatay'da, Ä°srail ablukasÄ±nÄ± kÄ±rmak ve insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla Gazze'ye doÄŸru yol alan KÃ¼resel Sumud Filosu'na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±ya tepki gÃ¶sterildi. Ä°srail'in KÃ¼resel Sumud Filosu'na saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki iÃ§in bir araya gelen sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼yeleri ve vatandaÅŸlar, merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi Girne BulvarÄ±'ndaki ABD AdanaÂ KonsolosluÄŸuÂ Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. Filistin bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±yan katÄ±lÄ±mcÄ±lar, Ä°srail aleyhine slogan attÄ±. Grup adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Adana Sivil Ä°nisiyatif Meclisi BaÅŸkanÄ± Mahmut Eraslan, "Umuyoruz ki filodaki kardeÅŸlerimizin kÄ±lÄ±na dokunulmasÄ±n, hiÃ§birine zarar verilmesin." dedi.

ANKARA Â

Ä°srail'in, insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak iÃ§in Gazze'ye yol alan KÃ¼resel Sumud Filosu'na saldÄ±rÄ±sÄ± ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde protesto edildi. Ankara Filistin DayanÄ±ÅŸma Platformunun (ANFÄ°DAP) Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine platform Ã¼yeleri, ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. AK Parti Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Hakan Han Ã–zcan da grupta yer aldÄ±. "Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n onuru Sumud Filosu", "KudÃ¼s bizimdir, bizim kalacak", "Katil Ä°srail, iÅŸbirlikÃ§i ABD" ve "Ä°ÅŸte burasÄ± katillerin yuvasÄ±" sloganlarÄ± atan gruptakiler, "Hamas seninleyiz" yazÄ±lÄ± pankart aÃ§tÄ±.

DÄ°YARBAKIR

Haberin DevamÄ±

DiyarbakÄ±r, ElazÄ±ÄŸ ve Mardin'de ablukayÄ± kÄ±rmak ve insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla Gazze'ye doÄŸru yol alan KÃ¼resel Sumud Filosu'na Ä°srail tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara tepki gÃ¶sterildi. DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez KayapÄ±nar ilÃ§esindeki alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi Ã¶nÃ¼nde bazÄ± sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde bir araya gelen katÄ±lÄ±mcÄ±lar, Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±, Filistin bayraklarÄ± taÅŸÄ±dÄ±.

ESKÄ°ÅžEHÄ°R

EskiÅŸehir'de toplanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, ablukayÄ± kÄ±rmak ve insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla Gazze'ye doÄŸru yol alan KÃ¼resel Sumud Filosu'na Ä°srail tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lara tepki gÃ¶sterdi.

ELAZIÄž

Haberin DevamÄ±

Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde 15 Temmuz Demokrasi MeydanÄ±'nda bir araya gelen vatandaÅŸlar, Ä°srail'in KÃ¼resel Sumud Filosu'na saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±. TÃ¼rk ve Filistin bayraÄŸÄ± taÅŸÄ±yan katÄ±lÄ±mcÄ±lar, Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±.

VAN, MUÅž VE BÄ°TLÄ°S

Van, MuÅŸ ve Bitlis'te, Ä°srail'in KÃ¼resel Sumud Filosu'na saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gÃ¶sterildi. MuÅŸ'ta, Kent MeydanÄ±'nda bir araya gelen Ã§eÅŸitli sivil toplum Ã¼yeleri, Sumud Filosu'na yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±, Ä°srail aleyhine sloganlar attÄ±.

DÃœZCE

DÃ¼zceâ€™de Ä°srail'in KÃ¼resel Sumud Filosu'na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ±na tepki gÃ¶sterildi. Cedidiye MeydanÄ±'nda toplanan vatandaÅŸlar slogan attÄ±.

MARDÄ°N

Mardin'de merkez Artuklu ilÃ§esindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Åžehitler ParkÄ±'nda bulunan KudÃ¼s Evi Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileri ve Ã¼yeleri, Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±na tepki gÃ¶sterdi. KatÄ±lÄ±mcÄ±lar tekbir getirdi, Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±.

Haberin DevamÄ±





ERZURUM

Erzurum'da Lala Mustafa PaÅŸa Camisi Ã¶nÃ¼nde bir araya gelen Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ, Ä°srail aleyhine attÄ±klarÄ± sloganlarla filoya mÃ¼dahaleye tepki gÃ¶sterdi. YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan vatandaÅŸlar, filodakileri ile Ä°srail'in saldÄ±rÄ±larÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Filistinliler iÃ§in dua etti.

AÄžRI

AÄŸrÄ±'da Merkez Camisi Ã¶nÃ¼nde bir araya vatandaÅŸlar ve Sivil Toplum KuruluÅŸu Temsilcileri, KÃ¼resel Sumud Filosu'na destek verip, Ä°srail'in mÃ¼dahalesini protesto etti. Dua edip Ä°srail aleyhine slogan atan grup, daha sonra DÃ¶rtyol KavÅŸaÄŸÄ±'na kadar yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

ERZÄ°NCAN

Haberin DevamÄ±

Erzincan'da da ellerine aldÄ±klarÄ± TÃ¼rk ve Filistin bayraklarÄ±yla DÃ¶rtyol KÄ±zÄ±lay MeydanÄ±'nda toplanan vatandaÅŸlar, Ä°srail'in filoya mÃ¼dahalesini ekrandan canlÄ± yayÄ±nda takip etti. Filistin DayanÄ±ÅŸma Platformu adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Hasan Ã‡akmak, Ä°srail'in uluslararasÄ± sularda yaptÄ±ÄŸÄ± barbarlÄ±ÄŸÄ± kÄ±namak iÃ§in bir araya geldiklerini sÃ¶yledi.

ZONGULDAK

Zonguldakâ€™ta, Gazzeâ€™ye yardÄ±m gÃ¶tÃ¼ren Sumud Filosuâ€™na Ä°srailâ€™in mÃ¼dahale etmesi sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan protesto edildi. Kentte gece saatlerinde vatandaÅŸlar, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Madenci AnÄ±tÄ±â€™nda buluÅŸtu. VatandaÅŸlar, Gazzeâ€™ye insani yardÄ±m gÃ¶tÃ¼ren ve sivillerden oluÅŸan Sumud Filosuâ€™na yÃ¶nelik Ä°srailâ€™in mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan, tepki gÃ¶stermek iÃ§in eylem yaptÄ±. Grup, Ä°srail aleyhine sloganlar attÄ±.

ROMA

Ä°talyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Romaâ€™da ve Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerinde, Gazzeâ€™ye yardÄ±m gÃ¶tÃ¼ren Global Sumud Filosuâ€™na yÃ¶nelik Ä°srail ablukasÄ±nÄ± protesto eden gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi. Sivil toplum Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki uluslararasÄ± deniz giriÅŸimi kapsamÄ±nda yardÄ±m taÅŸÄ±yan gemilere uygulanan abluka nedeniyle Ã§ok sayÄ±da Ä°talyan sokaklara Ã§Ä±ktÄ±. GÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Napoli Centrale ve Milano Cadorna dahil bazÄ± tren istasyonlarÄ± da protestolara sahne oldu.

ARJANTÄ°N

Arjantinâ€™in baÅŸkenti Buenos Airesâ€™te sosyal hareketler ve insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, Ä°srailâ€™in insani yardÄ±m filosu Global Sumudâ€™a yÃ¶nelik askeri mÃ¼dahalesini kÄ±namak iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ dÃ¼zenledi. GÃ¶stericiler, Plaza de Mayoâ€™da hÃ¼kÃ¼met binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplandÄ± ve daha sonra Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼ne yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Ä°TALYA

Ä°talya'nÄ±n Milano kentinde, Ä°srail donanmasÄ±nÄ±n Global Sumud Filosuâ€™na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ±, dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterisiyle kÄ±nandÄ±. GÃ¶steriye katÄ±lanlar, saldÄ±rÄ±ya tepki gÃ¶stererek Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±.

YUNANÄ°STANÂ

Yunanistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Atinaâ€™da, Ä°srail donanmasÄ±nÄ±n Global Sumud Filosuâ€™na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ±, Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen protesto gÃ¶sterisiyle kÄ±nandÄ±. GÃ¶steriye katÄ±lanlar, saldÄ±rÄ±ya tepki gÃ¶stererek Ä°srail karÅŸÄ±tÄ± sloganlar attÄ±.

Â

Â LÄ°BYA

Â Libya'nÄ±n baÅŸkenti Trablus'ta, Gazze'deki ablukayÄ± kÄ±rmak ve insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak amacÄ±yla Gazze'ye doÄŸru yol alan KÃ¼resel Sumud Filosu'na Ä°srail tarafÄ±ndan yapÄ±lan saldÄ±rÄ±lar protesto edildi.

Â Trablus'taki Cezayir MeydanÄ±'nda toplanan Ã§ok sayÄ±da LibyalÄ±, Filistin ve Libya bayraklarÄ± taÅŸÄ±yarak Ä°srail'i protesto eden sloganlar attÄ±. GÃ¶stericiler, "Denizin derinliklerinden Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k sabahÄ± doÄŸacak" ve "KÃ¼resel Sumud Filosu Ã¶zgÃ¼r halklarÄ±n abluka altÄ±ndaki Gazze'ye mesajÄ±'" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±dÄ±.

Â