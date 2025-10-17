Gazze’ye Türkiye’den arama kurtarma ekibi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Şarm El-Şeyh’teki ‘Barış Zirvesi’nde atılan imzaların ardından Türkiye, Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye insani yardımların yanı sıra Gazze’ye arama-kurtarma, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) konusunda uzman ekip göndermeyi de planlıyor. Bu kapsamda AFAD’a bağlı 8 ilden 81 personel Gazze’ye gönderilecek.

100 TONU AŞKIN İNSANİ YARDIM

Türkiye Gazze’ye 7 Ekim 2023’ten bu yana 16 gemi ve 14 uçak ile toplam 101 bin 725 ton insani yardım malzemesi gönderdi. Temmuz 2025 tarihinden bu yana 333 TIR dolusu malzemenin Gazze’ye geçişi de sağlandı. Gazze’de 8 Ekim 2025 tarihinde sağlanan ateşkes sonrasında ise yardımlar hızlandı. Son olarak 3 gün önce 865 ton insani yardım malzemesi yüklü bir gemi, Türkiye’den Mısır’a hareket etti.

Haberin Devamı

GÜNLÜK 21 BİN KİŞİYE YEMEK

Türk Kızılay da Gazze Şeridi’nde enkaza dönen mahallelerde yaşam mücadelesi veren sivillere gıda yardımı ulaştırmaya devam ediyor. Kızılay, Gazze içinde yerel çalışanlarının aracılığıyla günde 21 bin kişiye sıcak yemek çıkartmaya da devam ediyor. Gazze’deki Al Emel ve Al Mawasi hastanelerinin tüm ihtiyaçlarını da karşılamayı sürdürüyor. Kızılay, ateşkes anlaşması sonrası AFAD koordinesinde Gazze’ye gönderilen son iyilik gemisine 465 ton kurban konservesi yükledi.

AFAD Hürriyet’in “Ateşkesten sonra AFAD’ın Gazze ile ilgili başlattığı çalışmalar nelerdir” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ateşkes sonrası ülkemizden 17’nci gemiyle 900 ton insani yardım El Ariş Limanı’na gönderildi. Yardımları Mersin Limanı’ndan gemi ile Mısır El Ariş limanına ulaştırıyoruz. Partnerimiz Mısır Kızılayı ile ortak El Ariş’ten Gazze’ye geçişini sağlayıp Filistin Kızılayı’na teslim ediyoruz.”

Haberin Devamı

FİLİSTİN’E YARDIM KOORDİNATÖRÜ

- Büyükelçi Mehmet Güllüoğlu Filistin İnsani Yardımlar Koordinatörü olarak atandı. Güllüoğlu, uluslararası kuruluşlarla eşgüdüm halinde Türkiye’den yapılan yardımların takibini ve koordinasyonunu sağlayacak. Güllüoğlu daha önce Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.