×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gazze’nin acısı sosyal medyada kayboluyor

Güncelleme Tarihi:

#Gazze Acısı#TRT World Citizen Awards#Emine Erdoğan
Gazze’nin acısı sosyal medyada kayboluyor
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2026 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, ‘Pozitif Değişime İlham Olmak’ ilkesiyle İstanbul’da düzenlenen TRT World Citizen Awards ödül törenine katıldı.

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, “Ne yazık ki Gazze’nin acısı, sosyal medyanın sonsuz kaydırma evreninde, komik videoların, hızlandırılmış yemek tariflerinin, ürün tanıtımlarının arasında gözden kayboluyor” dedi. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Bundan 4 ay önce, Gazze’deki soykırıma son vereceğine inandığımız ateşkes imzalandığında insanlık olarak derin bir nefes almıştık. Ancak üzülerek görüyoruz ki ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılar devam ediyor. UNICEF’in raporuna göre yılbaşından beri Gazze’de 37 çocuk daha öldü.” Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da birer konuşma yaptı. Törende ödüllerin takdimine geçildi. Emine Erdoğan, Gazze’de görev yaparken hayatını kaybeden foto muhabiri Yahya Barzaq’ın ‘Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü’nü annesi Yousra Barzaq’a takdim etti.

Haberin Devamı

Anne Barzaq, omzundaki Filistin kefiyesini Emine Erdoğan’ın omzuna koydu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze Acısı#TRT World Citizen Awards#Emine Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!