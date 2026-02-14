Gazze’nin acısı sosyal medyada kayboluyor

Haberin Devamı

Emine Erdoğan, “Ne yazık ki Gazze’nin acısı, sosyal medyanın sonsuz kaydırma evreninde, komik videoların, hızlandırılmış yemek tariflerinin, ürün tanıtımlarının arasında gözden kayboluyor” dedi. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Bundan 4 ay önce, Gazze’deki soykırıma son vereceğine inandığımız ateşkes imzalandığında insanlık olarak derin bir nefes almıştık. Ancak üzülerek görüyoruz ki ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılar devam ediyor. UNICEF’in raporuna göre yılbaşından beri Gazze’de 37 çocuk daha öldü.” Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ile TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı da birer konuşma yaptı. Törende ödüllerin takdimine geçildi. Emine Erdoğan, Gazze’de görev yaparken hayatını kaybeden foto muhabiri Yahya Barzaq’ın ‘Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü’nü annesi Yousra Barzaq’a takdim etti.

Anne Barzaq, omzundaki Filistin kefiyesini Emine Erdoğan’ın omzuna koydu.