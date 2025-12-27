×
HABERLERDünya Haberleri

Gazzeliyi Gazzeliye sürdürüyorlar… İsrail’den ‘Sarı Hat’ta çete taktiği

Güncelleme Tarihi:

#Filistin#İsrail#Gazze Şeridi
Gazzeliyi Gazzeliye sürdürüyorlar… İsrail’den ‘Sarı Hat’ta çete taktiği
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2025 07:00

Gazze Şeridi’ni ikiye bölen Sarı Hat’tı günden güne genişleten İsrail ordusu, bu kez de Filistinlileri yerinden etmek için Hamas karşıtı çeteleri kullanmaya başladı. İsrail destekli “Rami Halis Grubu”, Sarı Hat’ta yakın bölgelerde yaşayan Filistinlileri ölümle tehdit ederek yerlerinden etti.

GAZZE Şeridi’nde İsrail ve Hamas arasında 10 Ekim’de yürürlüğe giren kırılgan ateşkes kapsamında çekildiği ‘Sarı Hat’tı halihazırda bir kilometreden fazla genişleten İsrail ordusu, Hamas’a karşı silah ve para yardımı yaparak desteklediği çeteleri de emelleri için kullanmak üzere sahaya sürdü

EMRİ İSRAİL ORDUSU VERMİŞ

Şarku’l Avsat’ın haberine göre önceki gün erken saatlerde, El Fetih içinde bilinen bir isim olan Rami Halis’in başını çektiği “Rami Halis Grubu” olarak anılan silahlı yapıya mensup kişiler, Sarı Hat’ta en yakın noktalardan biri olan Şucaiyye Mahallesi ve Kibbutz çevresine kadar yaklaştı. Havaya ateş açan militanlar, ellerinde megafon ile Filistinli mahalle sakinlerine gün batımına kadar evlerini terk etmelerini emretti. Görgü tanıklarına göre emrin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki İsrail ordusu tarafından verildiğini belirten militanlar, emre uymayanları “vuracakları” uyarısı yaptı. Habere göre bir kısmı ağır hasarlı evlerde, bir kısmı ise çadırlarda yaşayan 240’tan fazla mahalle sakini bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

ÇETELER HER YERDE

Gazze’de İsrail’in kontrolündeki bölgeleri üs olarak kullanan Hamas karşıtı çeteler, Tel Aviv yönetiminden aldıkları destekle iyice yayılmış durumda. Kuzeyde Eşref Mansi’nin “Halk Ordusu”, doğuda Hüsam el-Astal’ın “Terörle Mücadele Gücü” ve Gazze’nin merkezinde Rami Halis’in çetesi faaliyet gösterirken, güneyde ise bu ayın başında Refah kentinde öldürülen Yasir Ebu Şebab’ın “Halk Güçleri” yer alıyor. İddialara göre İsrail ordusu ve güvenlik servisleri, söz konusu çeteleri Hamas’a alternatif bir otorite olarak sahaya sürebilmek üzere eğitiyor. Sıradan savaşçılara aylık yaklaşık bin dolar, subaylara ise bin 500 dolar ödendiği ileri sürülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haziran ayında yaptığı bir açıklamada Hamas’ın Gazze Şeridi üzerindeki hakimiyetini zayıflatmak için İsrail hükümetinin bölgedeki rakip grupları silahlandırmaya yönelik bir kampanya başlattığını kabul etmişti.

