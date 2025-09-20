"Gazzeli çocukların eğitim hakkı için imza attı"

Haberin Devamı

Katar Eğitim Vakfı Başkanı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Savunucusu Şeyha Moza bint Nasser’in yanı sıra birçok lider eşinin de imza attığı bildiriye ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: “10 Ocak 2009 tarihinde, ‘Filistin’de Barış İçin Kadınlar Toplantısı’ vesilesiyle İstanbul’da lider eşleri olarak bir araya gelmiş ve dünyaya ‘Gazze’ye Destek İçin İstanbul Çağrısı’nı duyurmuştuk. Bu çağrı, zalimlerin karşısında barışın diliyle birleşen güçlü bir iradenin ifadesiydi. 2023 Kasımı’nda ise İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz ‘Filistin İçin Tek Yürek Lider Eşleri Zirvesi’nde, Filistin için yeniden yekvücut olduk. Zirvede tek yürek haykırdığımız barış mesajı, hâlâ zulme karşı aynı kararlılıkla yankılanıyor.

VİCDAN SAHİBİ TÜM YÜREKLERE ÇAĞRI

Bugün, Her Şeyden Önce Eğitim Vakfı Başkanı ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Savunucusu, değerli dostum Şeyha Moza bint Nasser’in öncülüğünde yayınlanan ‘Çatışma Bölgelerinde Yaşayan Çocukların Eğitimi Açısından Vahim Bir Yıl Ortak Bildirisi’ ile sesimizi, o günlerdeki inançla bir kez daha yükseltiyoruz. Eğitim hakkından mahrum bırakılan her çocuk, geleceğimizden kopan bir parçadır. Dileğimiz, çocukların yaşam haklarının ellerinden alınmadığı, her çocuğun kaleme, deftere, sınıfa kavuştuğu bir dünyadır. Eğitimle iyileşen çocukların, daha adil bir geleceği inşa edeceğine gönülden inanıyor, vicdan sahibi tüm yürekleri bu çağrıya ortak olmaya davet ediyorum.”