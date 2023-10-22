Gazzeli bebeklere yardıma hazırız

Haberin Devamı

Sağlık Bakan Fahrettinı Koca, dün yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti ve Türkiye’den gerçekleşecek sağlık yardımları hakkında bilgi verdi.

Koca önce, Filistin Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis’in hastanedeki bebeklerin görüntülerini paylaşarak, bebeklerin kritik durumda olduğunu anlattığı videosunu paylaştı.Bakan Koca daha sonra yaptığı paylaşımda ise “Gazze’ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak” dedi. Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptığını dile getiren Koca mesajının devamında şu satırlara yer verdi: “20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı’nda ve Refah Sınır Kapısı’nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek. Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır.

Haberin Devamı

İsrail Başkonsolosluğu önünde dün toplanan eylemciler, çocuk ölümlerine dikkat çekmek için konsolosluk önüne oyuncak bıraktı.

ELDEN GELEN HER ŞEY

Ekibimizin, ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze’deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapması planlanmaktadır. Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek! İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli.”

Haberin Devamı

SAĞLIKÇININ İSYANI

- Gazzeli sağlıkçı Malhis, bebekler için yayımladığı videoda hastaneden görüntüler paylaşarak, bebeklerin kritik durumda olduğunu anlattı. Bebeklerin makinalara bağlı olduğunu dile getiren Malhis, kaynağın 8 saat sonra biteceğini ve bebeklerin öleceğini vurgulayarak, bebeklerin ısınması gerektiğini, elektriğin oksijen için gerekli olduğunu söyledi.