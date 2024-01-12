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Gazzeli 85 hasta ve yaralı daha Mısır’dan Türkiye’ye getirildi

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#Gazze#Hasta#Türkiye
Gazzeli 85 hasta ve yaralı daha Mısır’dan Türkiye’ye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 00:39

Gazzeli toplam 85 hasta ve yaralı, tedavileri için 106 refakatçiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri’ne ait iki nakliye uçağı ile Mısırdan Türkiyeye getirildi.

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Türkiye'nin Gazze'deki hasta ve yaralılara yönelik yardımları devam ediyor. Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonda yürütülen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle tedavilerine devam edemeyen hasta ve yaralılara yönelik 7nci tahliye de gerçekleştirildi. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir A400M ve bir C-130 tipi nakliye uçağı, toplam 85 hasta ve yaralı ile beraberindeki 106 refakatçiyle Mısırın El-Ariş Havalimanından havalanıp, Ankara'daki Etimesgut Askeri Havalimanına teker koydu. 

Gazze'den getirilen hasta ve yaralılar Sağlık Bakanlığı ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından refakatçileriyle birlikte Bilkent Şehir Hastanesi, Etlik Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma hastanelerine sevk edildi. 

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#Gazze#Hasta#Türkiye

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