Gazze’den geldiler... Ateş altından vatan toprağına

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Gazze’de kalan Türk vatandaşlarının Refah Sınır Kapısı üzerinden çıkarılmasına yönelik diplomatik süreç devam ederken, Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaşan, aralarında Türk ve KKTC vatandaşlarının da bulunduğu 44 kişilik kafileyi Türkiye’ye getirdi. Dün saat 12.15’te Kahire Havalimanı’ndan hareket ederek saat 14.30’da İstanbul Havalimanı’na iniş yapan THY uçağıyla getirilen savaş mağdurlarını, yakınları gözyaşlarıyla karşıladı.

Dışişleri Bakanlığı yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin tedavi amacıyla Türkiye’ye getirilmesinin planlandığını duyurdu.

VALİZLERİMİZİ BIRAKIP KAÇTIK

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Tıp fakültesi öğrencisi 23 yaşındaki Kerem El Hüseyin, “Gazze artık yaşanılamaz bir bölgeye dönüştü. Gece saat 05.00’te başlayan bombardımanlar sürekli devam ediyor. Çok sayıda kişinin ölümüne şahit oldum. Türkiye’ye gelişimizde de herkes elinden geleni yaptı. Çok şükür Türkiye’deyiz” dedi.

Gazze’den gelenleri yakınları sevinçle karşıladı. Dönenler arasında düğün yapmaya gidip savaşın ortasında kalan Refah-Ahmet Saydam da vardı (üstte).

BAYRAĞIMIZI GÖRÜNCE...

Gazze’ye eşinin ailesini ziyaret için gittiği sırada savaşa tanık olan Muhsine Alnacar ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Yaklaşık 2 aydır Gazze’deydik. Ayrılmamıza üç gün kala savaş başladı. Refah Sınır Kapısı’na gittiğimizde bizi çok iyi karşıladılar. Türk bayrağını görünce çok mutlu olduk. Savaş başladıktan üç gün sonra çıkış için sınır kapısına gittiğimiz zaman, İsrail kapıyı bombalamaya başladı. Valizlerimizi bıraktık. Çocuğumu kucakladım ve hemen kaçtık.”

10 AKRABASINI KAYBETTİ

Erkek kardeşi ve yengesinin Filistin’deki savaşta hayatını kaybettiğini belirten Muhammed Aknol da, “Akrabalarım-dan yaklaşık 10 kişi öldü. Çok zor. Durumlar orada hiç iyi değil. Her yeri bombalıyorlar. Artık orada hayat bitmiş gibi oldu. Ben Gazze’ye ziyaret için gitmiştim. Dört gün sürmeden savaş çıktı” dedi.

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Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, 87 Türkiye Cumhuriyeti, KKTC vatandaşı ve aile yakınlarından oluşan grubun daha Refah Sınır Kapısı’nı geçerek Mısır’a ulaştığını duyurdu. Grup önce Kahire’ye oradan da Türkiye’ye getirilecek.

DÜĞÜNLERİ YARIM KALDI

- Gazze’ye düğün için gittiklerini belirten Ahmet Saydam, “Ancak düğünden iki gün önce savaş başladı. Düğün ol-madı. Çok kötü bir durumdaydı. Yemek, elektrik ve su yoktu. Anlatamam yani. Vefat eden yakınım olmadı ama ai-lem orada kalıyor Türk vatandaşı değiller. Mısır’a geçerken çok zorlandık. Ben Türkiye’de mezun oldum. Doktorum. Eşim Türk” diye konuştu.Refah Saydam ise şunları söyledi: “Eşimin pasaportu Filistin pasaportu olduğu için epey bekledik. Daha sonra konsolosluktan gelenler ilgilendiler sağ olsunlar. 4 Ekim’de Gazze’ye gittik. 7 Ekim’de savaş başladı. Düğünümüz 9 Ekim’de olacaktı, olmadı maalesef. Ama Allah’tan yaşıyoruz, şükürler olsun. Filistin kapısın-dan rahattık, kolay kolay geçtik. Ancak Mısır kapısına geçince zorlukla karşılaştık. Türkiye’dekiler çok sağ olsunlar yardımcı olsunlar. Yemeğe götürdüler. Burada kalacak yerimizi ayırdılar, sağ olsunlar. İnşallah darısı diğer arkadaşlarımız da çıkarlar.”

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EMİNE ERDOĞAN: MASUMLAR İÇİN ATEŞKES İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Gazze’de hâlâ hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz” dedi.

Emine Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle: “Gazze’de insanlık; ölüme, haksızlığa, merhametsizliğe, hukuksuzluğa, riyakârlığa direniyor. Şehit edilen on binlerce Filistinli kardeşimizi unutmayacağız. Hâlâ hayatta kalan masumlar için şimdi ateşkes talep ediyoruz.”