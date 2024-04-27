Gazze’deki katliama sessiz kalmayız

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı’nda katılımcılara “Sizlerin şahsında Filistin davasını kendi meselesi görüp destek veren, Kudüs’e ve Filistin’e sahip çıkan tüm parlamenterlere teşekkür ediyorum” diye seslendi. Erdoğan özetle şunları söyledi: “Bilhassa ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın mahremiyetine, tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik tacizler giderek artıyor. İşgalci İsrail tarafından Kudüs’ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor. Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs’ü tekrar ayağa kaldıran ve dört asır boyunca bir esenlik diyarı haline dönüştüren ecdadın torunları olarak Filistin’de yaşanan menfi, müspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Kudüs-ü Şerif’in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca büyük sevda ile hizmet etmiş kahraman ecdadımın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez, hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez.

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MODERN DÖNEM FİRAVUNLARI

Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, son 203 gündür 35 bin Filistinliyi acımasızca katledenlere baksın. Günümüzün Hitler’i ve Nazileri Gazze’de 15 binden fazla çocuğu öldüren katillerdir. Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını ‘Gazze Kasabı’ olarak tarihe utançla yazdırmıştır. Tüm imkânsızlıklara rağmen Filistinli kardeşlerimiz tam 203 gündür tek başlarına direnirken, yalnız başlarına tüm insanlığın onurunu savunurken kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez. Sırf İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas’a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız.

Konferansta Erdoğan’ı karşılayanlar arasında çocuklar da yer aldı.

TATLI SU SİYASETÇİSİ DEĞİLİZ

Biz şartlara, esen rüzgara, konjonktüre göre sözünü, duruşunu, tavrını belirleyen tatlı su siyasetçilerinden değiliz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Yarım asırlık siyasi hayatımız boyunca bedel ödemekten asla çekinmedik. İsrail’e gönüllü veya ücreti mukabili uşaklık yapan lejyonerlerin ve kiralık kalemlerin kavramlarıyla Filistinli direnişçilere terörist yaftası vuramayız.

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FİLİSTİN’İN KUVAYIMİLLİYESİ

Varsın birileri rahatsız olsun, varsın birilerinin ezberleri bozulsun, biz işgalcilere karşı vatanlarını savunan Hamaslı kardeşlerimizi Filistin’in Kuvayımilliyesi olarak görmeye devam edeceğiz.

Bu hakikati de dilimizin döndüğü, gücümüzün yettiği kadar her platformda cesaretle dillendirmekten geri durmayacağız. Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla elimizdeki tüm imkânlarla Filistin davasına, Gazzeli kardeşlerimizin ortaya koyduğu asil ve onurlu direnişe destek vermeye devam edeceğiz.”

BEŞ ÜLKENİN KEYFİNE BIRAKILAMAZ

- Cumhurbaşkanı son bir haftadır Amerikan üniversitelerinde İsrail’i protesto gösterilerinde yaşananları tüm dünya gibi ibretle takip ettiklerini belirterek şöyle dedi: “Gezi Olayları’nda İstanbul’a kamp kuranlar, Filistin protestolarını görmüyor. Gazze’deki zulme tepki gösteren aydınlar, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar ve siyasetçiler adeta linç ediliyor. Uluslararası basın kuruluşları Gazze’de öldürülen 140’tan fazla gazeteci meslektaşları hakkında çıkıp tek bir cümle dahi kuramıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail’e söz geçirememiş, Gazze’deki katliamların önüne geçememiştir. Toplam 2 milyarlık nüfusuyla İslam dünyası üzülerek söylüyorum Gazze imtihanını başarıyla verememiştir. Bütün insanlığın kaderini 5 ülkenin keyfine bırakan mevcut yapının devam ettirilmesi mümkün değildir.”

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İFTİRALARA MARUZ KALDIK

- İsrail’le ticari ilişkilerin kesildiğini tekrarlayan Erdoğan şunları söyledi:

“Seçim sürecinde bu konuda büyük bir haksızlığa ve iftiraya maruz kaldık. Şahsımızın Filistin davasını savunurken ödediği bedeller ortadayken, Türkiye düşmanlarının da sağladığı lojistik destekle birileri ülkemizin ve milletimizin Filistin direnişine verdiği güçlü desteği gölgelemeye çalıştı. Hatta, ‘İsrail’e jet satışı yapıldı’ iftirası atacak kadar gözlerini kararttılar. Daha ileri gidiyorum. ‘Jet yakıtı gönderdiler’ diyecek kadar ne yazık ki akıl, vicdan ve ahlak dışı bir sürü iddia gündeme taşındı. Sizin vicdanınız var mı ya? Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının böyle bir adım atması mümkün mü?

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KÜRECİK’LE İLGİLİ BENZER YALANLAR

Şimdi aynı çevrelerin, şu utanmazlığa bakın. Kürecik’teki radar üssüyle ilgili benzer yalanlara sarıldığını görüyoruz. Daha önce defalarca açıkladığımız, tüm yönleriyle pek çok kez açıklığa kavuşturduğumuz bu meseleyi istismar etmeye çalışıyorlar. Kürecik’teki radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir şeye zaten izin vermez. Vermemiştir. Sivil toplum, basın ve siyaset fark etmeksizin ülkemizdeki tüm aktörleri özellikle Filistin konusunda daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum.”

ERDOĞAN’IN KALBİNE DE KAVLİNE DE ZİNCİR VURAMAZSINIZ

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- İsrail’in elindeki basın ve lobi gücüyle Gazze’de işlediği cinayetlerin üstünü örtmek istediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Buradan onlara şu hakikati tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum; ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan’ın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Ey Netanyahu, duam şu; Ya Rab, Kahhar ismi şerifinle tecelli ederek başta Netanyahu olmak üzere bu siyonistleri kahru perişan eyle. Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz. Çünkü biz Allah’a ve hesap gününe inanıyoruz.”

RUTTE’YLE NATO BULUŞMASI

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreterliği’ne aday olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Ortak basın toplantısında Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Gazze’de devam eden katliamların durdurulması ve kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Bölgeyle temaslarında ateşkes, barış ve istikrar için gereken adımların atılması yönündeki beklentilerimizi vurguladık. Terörle mücadele konusu da istişarelerimizin en öncelikli başlıklarından biriydi. Müttefiklik hukukuna uygun biçimde PKK ve uzantıları başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmemesi gerektiğini ifade ettik.

Konferansta Erdoğan’ı karşılayanlar arasında çocuklar da yer aldı.

TÜRKİYE’NİN BEKLENTİLERİ

İttifak içerisindeki dayanışmayı ve müttefikler arasındaki insicamı sağlamak öncelikle NATO Genel Sekreteri’nin görevidir. Bu kapsamda bu göreve aday olan Sayın Rutte’yle, yeni NATO Genel Sekreteri’nde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştık. NATO’nun Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasındaki asli konumunun korunmasına öncelik vermesini beklediğimizi belirttik. Ayrıca, müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında tıpkı Sayın Stoltenberg gibi yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır. Bu hususları, genel sekreterlik için adaylığını açıklayan Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Iohannis’le talebi üzerine yaptığım telefon görüşmesinde paylaştım. Avrupa Birliği’nin, Türkiye’yle ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifle ele alması noktasında Hollanda’nın desteğini bekliyoruz.”

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise “Türkiye önemli bir aktör. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve arkadaşları çok saygı gören bir ekip. Türkiye zorlu bir bölgede. Türkiye NATO’da 2’nci en güçlü orduya sahip ülke aynı zamanda ve NATO için çok önemli bir güç. NATO’nun güney kanadının Türkiye’ye ihtiyacı var. Türkiye’nin liderliğine ihtiyacı var” dedi.

Erdoğan, ardından Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.