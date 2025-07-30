Gazze’deki açlığa karşı daha yüksek ses şarttır

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Beştepe’de bir araya geldi. Türkiye ve Kazakistan arasında eğitim, ulaştırma, taşımacılık, medya, iletişim, bankacılık, ticaret, yapay zeka, bilim ve teknoloji, sağlık, enerji, madencilik, savunma ve adalet gibi alanlarında 20 işbirliği anlaşması imzandı. Erdoğan daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Kazakistan bölgenin en büyük ekonomisi, bizim de bölgedeki en büyük ticari ortağımız. Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedef alarak yolumuza devam ediyoruz. Askeri ve savunma sanayii işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak somut projeleri görüştük. Güvenlik iş irliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konuları da gündem başlıklarımız arasında yer aldı.

Geçtiğimiz sene 900 bine yakın Kazak kardeşimizi ülkemizde ağırladık. Ülkemizden de Kazakistan’a yönelik bir teveccüh olduğunu görüyoruz. Kazakistan, Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardı.

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GAZZE’DEKİ FELAKET

Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev’le dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdik. Gazze başta olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı ve Afganistan gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunduk. Terör devleti İsrail, 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 kilometre kareye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze’den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi ve insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde, bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor.

HESAP VERECEKLER

Gazze’deki insani durum felaket boyutundadır. Masum çocuklar, ya açlıktan ya da İsrail işgal güçlerinin silahlarından çıkan kurşunlardan dolayı can vermektedir. İsrail’in açlığı özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması, bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir. Bu barbarlık karşısında İslam ülkeleri başta olmak üzere herkesin, vicdan sahibi tüm ülkelerin, tüm halkların sesini daha fazla yükseltmesi şarttır. Biz bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz.”

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TOKAYEV: TÜRKİYE ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR

Kazak lider Tokayev ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Türkiye kendi altın asrını yaşamaktadır. Değerli Cumhurbaşkanı’nın dengeli siyaseti sayesinde Türkiye uluslararası arenada saygın bir devlete dönüştü. Kazakistan, Türkiye’nin başarılarına her daim sevinmektedir. İki ülkenin işbirliği stratejik ortaklığa ulaştı. Önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizi artıracağız. Değeri 6 milyar olacak şekilde projeler hayata geçiyoruz. Açık ve güvenilir ortak olarak Türk yatırımcıları her zaman desteklemeye hazırız. Türkiye Petrolleri şirketinin Kazakistan piyasasında çalışmaya niyeti var, bunu destekliyoruz.”

TOKAYEV’E DEVLET NİŞANI

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Beştepe’de düzenlenen törenle Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek devlet nişanı olan Devlet Nişanı tevcih edildi. Erdoğan, “Bu sene Türkiye Kazakistan diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 33 yılını kutluyoruz. İlişkilerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasını sağlayan aramızdaki müstesna kardeşlik ve dostluk bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi bir irade sergilendiniz. Türkiye’nin ve Türk milleti kara gün dostu olduğunuzu 6 Şubat olmak üzere son yıllarda defalarca gösterdiniz. Bu nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek devlet nişanı olan Devlet Nişanı tevcih etmekten bahtiyarlık duyuyorum” dedi.





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Kazak lider Tokayev de “Devlet Nişanı’nı sizin elinizden kabul etmek benim için büyük onurdur” diye teşekkür etti.