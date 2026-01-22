Gazze'de yaşanan dramı anlatan "Hind Rajab’ın Sesi" Oscar’da ilk beşe kaldı

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın yönettiği Hind Rajab’ın Sesi filminin, Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterilmesi, vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır. Bakanlığımız tarafından Türkiye’ye getirilen, ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Emine Erdoğan’ın katılımıyla yapılan ve ardından ülke genelinde seyirciyle buluşan bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyoruz. “Bu çığlığa kulak ver!” diyen bu sese kulak veren herkese teşekkür ediyoruz.