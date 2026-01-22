×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gazze'de yaşanan dramı anlatan "Hind Rajab’ın Sesi" Oscar’da ilk beşe kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Oscar Adayları#Hind Rajab’In Sesi#Kaouther Ben Hania
Gazzede yaşanan dramı anlatan Hind Rajab’ın Sesi Oscar’da ilk beşe kaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 20:37

Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan "Hind Rajab’ın Sesi" filmi Oscar’da ilk beşe kaldı. Konuya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hind Rajab’ın Sesi filminin, Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterilmesi, vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır. “Bu çığlığa kulak ver!” diyen bu sese kulak veren herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

Gazze’de yaşanan insanlık dramını anlatan, Tunuslu yönetmen Kaouther Ben Hania’nın yönettiği Hind Rajab’ın Sesi filminin, Oscar’da En İyi Uluslararası Film dalında ilk beşe kalarak aday gösterilmesi, vicdanlara yöneltilmiş güçlü bir çağrıdır. Bakanlığımız tarafından Türkiye’ye getirilen, ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Sayın Emine Erdoğan’ın katılımıyla yapılan ve ardından ülke genelinde seyirciyle buluşan bu anlamlı çalışmada emeği geçenleri tebrik ediyoruz. “Bu çığlığa kulak ver!” diyen bu sese kulak veren herkese teşekkür ediyoruz.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oscar Adayları#Hind Rajab’In Sesi#Kaouther Ben Hania

BAKMADAN GEÇME!