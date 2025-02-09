Gazze'de Türkiye'nin girişimleriyle serbest bırakılan Taylandlılar ülkelerine ulaştı

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Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Hamas'ın 30 Ocak'ta serbest bıraktığı 5 Taylandlı esiri taşıyan uçak, başkent Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Gazze Şeridi'nde 16 ay tutulan Taylandlılar, ülkelerinde yakınları tarafından karşılandı.

Esirleri karşılayan Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, burada yaptığı açıklamada, "Ailelerin mutluluk gözyaşları, ilgili tüm hükümet yetkilileri için manevi destektir." dedi.

Sangiampongsa, Hamas tarafından halen esir tutulduğuna inanılan diğer Taylandlıların da ülkelerine geri getirilmeleri adına "hükümetin elinden geleni yapacağını" kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının resmi internet sitesinde, 30 Ocak'ta, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıda kaçırılan 5 Taylandlı esirin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes kapsamında, Türkiye'nin de girişimleriyle serbest bırakıldığı bildirilmişti.

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HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmıştı.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.