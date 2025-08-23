Gazze’de kıtlık var... BM resmen ilan etti: 132 bin çocuk tehlike altında

Haberin Devamı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken, bölgede uzun süredir yaşanan açlık krizi, gıda yetersizliği sebebiyle yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından artık resmileşti. Birleşmiş Milletler bağlantılı küresel açlık gözlemcisi ‘Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC)’ tarafından bölgenin en yoğun nüfuslu noktası olan Gazze kentinde, ilk kez kıtlık ilan edildi. Gazze Şehri, İsrail’in Gazze Şeridi’nin tamamını kontrol etme amacıyla işgali genişletme planındaki ilk hedef olarak açıklanmıştı.

DİĞER KENTLERE YAYILACAK

Dünyada gıda krizlerini takip eden IPC, Gazze kenti için uyarı seviyesini 5’inci evreye yükseltti. Bu, sistemin en yüksek seviyesi olup açlık, sefalet ve ölüm durumlarını ifade ediyor. Rapora göre, aynı sınıflandırmanın eylül sonuna kadar Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve güneydeki Han Yunus kentlerinde de geçerli olması bekleniyor. Şu anda Gazze genelinde 500 binden fazla kişi, son evre olan, 5’inci aşama koşullarında yaşıyor. IPC raporuna göre, nüfusun yüzde 54’ünü oluşturan 1.07 milyon kişi 4’üncü aşama (acil durum), yaklaşık 396 bin kişi ise 3’üncü aşama (kriz) seviyesinde yaşama tutunuyor.

ÜÇ KRİTERE BAKILIYOR

Aynı kuruluş daha önce de bölgede kıtlık yaşanabileceği uyarısında bulunmuş ancak resmi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı. BM kriterlerine göre bir yerde ‘kıtlık ilanı’ için üç parametreye bakılıyor. “Hanelerin en az yüzde 20’sinde aşırı gıda eksikliği, çocukların en az yüzde 30’unda akut yetersiz beslenme ve her 10 bin kişiden ikisinin her gün açlık nedeniyle ölmesi” halinde BM devreye giriyor. Kurulduğu 2004 yılından bu yana sadece beş kez kıtlık ilan eden kurum, en son geçen yıl, iç savaşın pençesinden kurtulamayan Sudan’da aynı duyuruyu yapmıştı. IPC, gıda güvensizliğinin ciddiyetini sınıflandırmak için küresel bir platform olarak tanınıyor.

5 YAŞ ALTI 132 BİN ÇOCUK

IPC verilerine göre, haziran ayına kadar 5 yaş altı en az 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden etkileneceği tahmin ediliyor. Bu rakam, mayıs ayındaki öngörünün iki katından fazla. Bunların içinde 41 binden fazlası ağır derecede yetersiz beslenen ve ölüm riski yüksek çocuklardan oluşuyor. Öte yandan, yaklaşık 55 bin 500 hamile ve emziren kadının da acil beslenme desteğine ihtiyaç duyduğu bildirildi.

AÇLIKTAN ÖLÜMLER SAVAŞ SUÇU

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, İsviçre’nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada bölgedeki kıtlığın herkesi rahatsız etmesi gerektiğini söylerken “BM’ye izin verilseydi önleyebileceğimiz bir durum ancak İsrail’in sistematik engellemeleri nedeniyle önüne geçilemiyor” diye konuştu. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk de, Gazze’nin kuzeyinde ortaya çıkan kıtlığın İsrail hükümetinin eylemlerinin doğrudan sonucu olduğunu ve açlıktan kaynaklanan ölümlerin savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise BM’yi yalanlayarak Gazze’de kıtlık olmadığını iddia etti.

KATZ: HAMAS İÇİN CEHENNEM KAPILARI AÇILACAK

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Kabinesi’nin Gazze şehrini işgal planını onayladığını belirterek İsrail’in savaşı sona erdirme şartlarını, özellikle de tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve silahsızlanmayı kabul etmemesi halinde, Hamas için cehennemin kapılarının açılacağını söyledi. İsrailli bakan, aksi takdirde Gazze kentinin İsrail’in saldırılarla büyük yıkıma neden olduğu güneydeki Refah kenti ve kuzeydeki Beyt Hanun beldesine benzeyeceğini söyledi. Diğer yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Gazze’de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelerin başlatılması talimatını verdiğini söyledi. Hamas, pazartesi günü Mısırlı ve Katarlı arabuluculara, grubun günün erken saatlerinde kendilerine sunulan Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurmuştu. Bu teklif, 1 Haziran’da hem İsrailliler hem de Amerikalılar Doha’da kabul ettiği teklifle aynı olsa da İsrailli yetkililer, Hamas’ın köşeye sıkıştığını düşünerek kendi şartlarını dayatıyor.

‘SAĞLIK PERSONELİ SINIR DIŞI EDİLİYOR’

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, İsrail’in Kuzey Gazze’den sağlık personelini sınır dışı ettiğini açıkladı. Zafarkendi kınama mesajında, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlardan İsrail’e yönelik somut bir adım beklediğini açıklayarak, “Yaklaşık iki yıldır dünyanın gözü önünde katliam yapılıyor. Sözde insan hakları örgütleri de suskunluğunu koruyor. Gazze’de yaşananlara kayıtsız kalamayız” dedi. Gazze’de işgal öncesinde de oldukça kırılgan olan sağlık sistemi, bugün yaşanan felaketler, hastalar ve yaralılar üzerinde ağır sonuçlar doğuruyor. Hükümet Medya Ofisi Gazze’de 22 bin hastanın yurt dışında tedaviye ihtiyaç duyduğunu ancak İsrail’in seyahat etmelerine izin vermediğini öne sürüyor. Ayrıca, 12 bin 500 kanser hastası, tedavilerinin engellenmesi nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. 350 bin kronik hastalığı olan kişi de ilaç girişinin engellenmesi nedeniyle ciddi sıkıntılar içinde.

Bilgi Notu: İsrail’in saldırıları ve ablukasının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısının 112’si çocuk 271’e ulaştığı ifade edildi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 192’ye, yaralıların sayısının 157 bin 114’e yükseldiği bildirildi.

GAZZE’DE SİVİL KAYIP EZİCİ ÇOĞUNLUKTA

İsrail ordusuna ait gizli bir askeri veri tabanı, Gazze’de işgal güçlerinin saldırılarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun sivil olduğunu ortaya koydu. İngiliz gazetesi The Guardian ile İsrail merkezli bağımsız yayın kuruluşları +972 Magazine ve Local Call’un ortak araştırmasına göre, Gazze’de savaşın 19’uncu ayı olan Mayıs 2025 itibarıyla, İsrail istihbaratı yalnızca 8 bin 900 Hamas ve İslami Cihad mensubunun “kesin” ya da “muhtemel” şekilde öldüğünü kayda geçti. Aynı dönemde Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırıları sonucu en az 53 bin kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu verilere göre, hayatını kaybedenlerin yalnızca yüzde 17’si Hamas ya da İslami Cihad mensuplarından, geri kalan yüzde 83’ü ise sivillerden oluşuyor.

İsrail ordusu, The Guardian, +972 Magazine ve Local Call’un yorum talebi üzerine yaptığı açıklamada, veri tabanının varlığını reddetmedi. Ancak verilerin “(İsrail ordusunun) sistemlerindeki verileri yansıtmadığı” öne sürüldü. Bu denli yüksek bir sivil kayıp oranının modern savaşlarda örneği neredeyse yok.

İSRAİL KRİZİ İSTİFA ETTİRDİ

Hollanda’da geçici koalisyon hükümetindeki Yeni Sosyal Sözleşme Partisinden (NSC) Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail’e yönelik yaptırımlar konusunda kabine toplantısında anlaşmaya varılamaması üzerine istifa etti. Kabinedeki diğer partilerin ve bakanların İsrail’e karşı daha fazla yaptırım uygulanmasına karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirten Veldkamp, “Kabine olarak zaten İsrail’e karşı bir dizi adım attık. Bundan dolayı Hollanda utanç duymamalı. Gazze ve Batı Şeria’da yaşananlar sebebiyle tedbir uygulanmaması konusunda kabinedekilerden baskı hissettim” dedi. İstifanın ardından hükümetteki NSC’li diğer bakanlar da istifa kararı aldı. Veldkamp, geçtiğimiz ay aşırı sağcı İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich’in istenmediğini açıklamış, Hollanda, Batı Şeria’daki yerleşim projesini kınayan 21 ülke arasında yer almıştı.