Gazze’de katledilen gazeteciler anıldı

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından karşılanan Emine Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı alanı gezdi. Programda konuşan Emine Erdoğan, özetle şunları söyledi:

37 CESUR KADIN

“İsrail, 2 yılda yaklaşık 300 gazeteciyi katletti. Bunların 37’si kadın. Bu cesur 37 kadından biri olan Selma Muheymer’i anıyorum. O hem bir gazeteci hem de 31 senelik hayatını İsrail bombardımanlarının ve insanlık dışı ambargoların gölgesinde yaşamış bir kadın ve anneydi. İsrail, gerçeğin insanlara ulaşan tüm yollarını tıkamak istiyor. Hakikati de abluka atına alıyorlar. Bugün andığımız 37 kadın gazeteci, haber bölgelerine yeri geldi karnındaki bebeğiyle, yeri geldi çocuğunu birine emanet ederek koştu. Bu cesur kadınlar, daha göbek bağı kesilmemiş yeni doğan bebeklerin hava saldırılarında anneleriyle birlikte öldüklerine tanık oldukları için ölmeyi göze aldılar. Şahsen bu yiğit kadınların ölümün kıyısında verdikleri tüm bu mücadelenin tek bir amacı olduğunu düşünüyorum. Filistin’in çocukları, Filistin’in baharı olabilsin diye...”

Haberin Devamı

FİLİSTİN MEDYASI DA KATILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Gazze’de son 2 yılda basın mensuplarına yönelik saldırı ve katliamların kayda geçirilmesi amacıyla hazırlanan “Gerçeğin Katli: İsrail’in Gazeteciliğe Karşı Savaşı” kitabının da tanıtıldığı programa, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, gazeteci ve Oscar ödüllü yönetmen Basel Adra, TRT Arabi muhabiri Somaya Abunima ile ulusal ve uluslararası medya temsilcileri de katıldı.