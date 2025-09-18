Gazze’de gerçekler ve adalet galip gelecek

Haberin Devamı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 18. İstanbul Bienali’nin açılışı törenle yapıldı. Törende 2007–2036 yılları arasında Bienal sponsorluğunu üstlenen Koç Holding’e teşekkür plaketi verildi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç konuşmasında Gazze’ye değinerek, “Kalbim Gazze’nin uzun zamandır acı çeken halkıyla. Dualarım ve düşüncelerim onlarla. Hâlâ bazı insanların bu korkunç soykırımı destekleyip, haklı görmeyi sürdürmesine inanamıyorum. Fakat gerçekler ve adalet sonunda galip gelecek” diye konuştu. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da “İstanbul Bienali, 38 yıldır şehrimizin kültür sanat yaşamına yön veriyor, sanat hayatını besliyor” dedi.

‘ÜÇ AYAKLI KEDİ’YLE İSTANBUL’DA 3 YIL

‘Üç Ayaklı Kedi’ başlıklı Bienal alışılmış Bienal formatlarının ötesine geçerek, 3 yıla yayılan bir yapıyla kurgulandı. Üç Ayaklı Kedi başlıklı 18. İstanbul Bienali, 2025, 2026 ve 2027 yıllarında devam edecek. Bienalin ilk ayağı “kendini koruma” ve “gelecek olasılıkları” temaları etrafında şekilleniyor. İlk ayağı 20 Eylül–23 Kasım 2025 tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek olan bienal, 30’u aşkın ülkeden 50’ye yakın sanatçıyı ağırlayacak. Bienal bu yıl Beyoğlu-Karaköy hattında 8 mekâna yayılıyor.