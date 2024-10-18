Gazze paylaşımı manşetlerde

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Milli futbolcunun X hesabından dün Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşım, 8 milyondan fazla etkileşim aldı. Kerem’in tepkisini Portekiz basını da manşetlerine taşıdı. Record gazetesi Kerem’in açıklamalarını tam sayfa kullanarak, milli yıldıza destek verdi.

‘KATLİAM DURDURULMALI’

Aktürkoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı. Artık yeter!”