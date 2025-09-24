×
Gazze için toplandılar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 07:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Birleşmiş Milletler’de düzenlenen Gazze Konulu Bölgesel Toplantıya katıldı. Toplantıya, Türkiye ve ABD’nin yanı sıra Endonezya, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Mısır’ı temsilen devlet veya hükümet başkanları katıldı. BM binasında düzenlenen toplantı basına kapalı gerçekleştirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump masanın başında, yan yana oturdu.

TRUMP: EN ÖNEMLİ TOPLANTIM

ABD Başkanı Donald Trump, toplantının başında yaptığı konuşmada, “Çok sıkı çalışacağız. Bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bu, bunu başarabilecek grup. Bugün 32 toplantı yaptım. Bu benim en önemli toplantım. Muhtemelen burada daha önce başlatmamız gereken bir şeyi başlatacağız, teşekkürler” dedi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Sani de, “Hepimizin burada olma sebebi savaşı durdurmak ve esirlerin geri verilmesini sağlamak. Bu savaşı sona erdirmek ve Gazze halkına yardım etmek için size ve liderliğinize güveniyoruz. Durum çok, çok, çok kötü. Bu yüzden bu savaşı durdurmak ve rehineleri geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak üzere buradayız. Yeter ki bu savaş bitsin. Teşekkürler” diye konuştu.

ERDOĞAN: VERİMLİ GEÇTİ, MEMNUNUM

Toplantı sonrası Türkevi’nin önünde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi: “Sonuç bildirgesi birazdan açıklanır. Çok verimli güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben toplantıdan memnunum, sonucu da hayırlı olsun.” Erdoğan, dün akşam ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump tarafından devlet başkanları ve eşleri onuruna verilen yemeğe katıldı.

