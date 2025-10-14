Gazze için tarihi imzalar atıldı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 9 Ekim’de, Mısır’da devam eden dolaylı müzakereler sonucunda İsrail ve Hamas arasında Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurmasının ardından bölge ülkeleriyle Mısır’da düzenleyeceğini söylediği zirve dün Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde, 35 ülke liderinin katılımıyla gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin eşbaşkanlığında düzenlenen Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen ‘Barış Zirvesi Niyet Beyanı İmza Töreni’nde Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan temsil etti.

BARIŞ MASASINDA 4 LİDER ÖNDE

Anlaşmanın uygulanması için garantör olan ülkeler; Türkiye, Katar, Mısır ve ABD’nin başkanlarının BARIŞ 2025 logolu uzun bir masada ön sırada yer aldığı toplantıda, ilk sözü ABD Başkanı Trump aldı. Sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı överek başlayan Trump, “Türkiye, dünyanın en güçlü ordularından biri, Erdoğan uzun zamandan beri çok iyi bir dostum, bizi yüzüstü bırakmadı” ifadelerini kullandı. Liderler daha sonra önlerine gelen ‘yeşil dosyayı’ imzaladı ve anlaşma yürürlüğe girmiş oldu.

İSRAİL, İRAN VE HAMAS KATILMADI

Zirve için Şarm El-Şeyh’e TSİ 14.00’da ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve alanında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından karşılandı. Şarm El-Şeyh’te Cumhurbaşkanı Sisi tarafından samimi bir şekilde karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti. İlk olarak Mısır’dan yapılan resmi açıklamada, Netanyahu’nun zirveye katılacağı duyuruldu. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi bunu yalanladı. Netanyahu’nun, Yahudi dini bayramı Sukkot’un yedinci büyük günü Hoşana nedeniyle toplantıya katılmayacağı bildirildi. Hamas ve İran da zirveye katılmadı.

Aile fotoğrafı... Tüm liderlerin Uluslararası Konferans Merkezi’ne ulaşmasının tamamlanmasının ardından aile fotoğrafı çekildi.

TRUMP: SAVAŞ BİTTİ İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

Gazze’ye ilişkin planın ikinci aşamasına ne zaman geçileceği yönündeki soruya Trump, bu aşamanın zaten başladığı cevabını verdi. Trump, “Gazze’deki savaşı hep beraber bitirdik. Biliyorsunuz, aşamalar biraz birbirine girmiş durumda. Yakında her şey temizlenmeye başlanacak. Yeniden inşa süreci başlıyor. Gazze’de yeni bir hayat başlayacak” dedi.

HANGİ LİDERLER GELDİ

- ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin ev sahipliğinde Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin toplanan “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”nde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alırken bu üç ismin yanı sıra şu isimler de katıldı: Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, BM Genel Sekreteri António Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah, Kuveyt Başbakanı Ahmad Al Abdullah Al Sabah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kanada Başbakanı Mark Carney, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar.

DONALD TRUMP’TAN ÖVGÜ: ERDOĞAN HARİKAYDI TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ

- ABD Başkanı Donald Trump, Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi öncesi İsrail’e giderken ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye’nin önemine vurgu yaptı. Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, “Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var” ifadelerini kullandı.

KENDİSİ ÇOK ÇETİN CEVİZ

İmza töreni sırasında da açıklamalarda bulunan Trump, “Harika bir beyefendi kendisi. Çok çetin ceviz. Geçmiş çatışmalara bakarsanız hepsini kazandı. Adının anılmasını istemiyor. Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere bakarsanız, kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum” dedi.

MISIR’DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Barış Zirvesi öncesinde Şarm El-Şeyh’te yoğun diplomatik temaslarda bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan, İngiltere Başbakanı Keir Starme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani’nin de aralarında olduğu birçok liderle ikili görüşmeler yaptı. Görüşmeler basına kapalı gerçekleşti.

ERDOĞAN’DAN MELONI’YE SİGARA UYARISI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüşme yaptığı sırada İtalyan liderle selamlaştıktan sonra, “Sana sigarayı bıraktırmam lazım” dedi. Meloni ise “Biliyorum, biliyorum” şeklinde yanıt verdi. Konuşmaya şahit olan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise gülerek “Bu imkânsız” dedi.



ZİRVEYİ RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KORUDU

- Mısır ordusu, zirve için çok yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bu kapsamda Şarm El-Şeyh çevresine Rus yapımı Buk-M2E hava savunma sistemi konuşlandırdı.

Toplantı alanına giden yollar ‘Together in Peace’ (Barış İçinde Birlikte) yazılı afişler ve Trump ile Sisi’nin fotoğraflarıyla donatıldı.

ERDOĞAN’IN DAVOS’TAKİ ‘ONE MINUTE’ ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2009 yılında İsviçre’nin Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu’ndaki “One Minute (Bir dakika)” çıkışı hafızalardan silinmedi.

Davos’ta 29 Ocak 2009’da Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen “Gazze: Ortadoğu’da Barış Modeli” başlıklı panele Erdoğan da davet edildi. Panele Erdoğan’ın yanı sıra dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da katılım sağladı. Panelde, Peres’in Gazze saldırılarını meşrulaştıran sözleri ve diplomatik sınırları ihlal eden davranışlarıyla moderatör Washington Post yazarı David Ignatius’ın taraflı tutumu karşısında Erdoğan tepkisini gösterdi.

"ÖLDÜRMEYİ İYİ BİLİRSİNİZ"

Peres’in Türkiye’ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarına cevap vermek isteyen Erdoğan’nın konuşması moderatör tarafından kesilmeye çalışılmış, Erdoğan da Ignatius’a dönerek tekrar tekrar “One minute” diyerek kendisine müdahale edilmemesi uyarısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Peres’e yüksek sesle hitap ederek, “Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum” sözleri hafızalara kazındı. Paneldeki çifte standarda tepki gösteren Erdoğan, “Davos benim için bitmiştir” diyerek oturumu terk etmiş, salonda bulunan dinleyiciler Erdoğan’ı alkışlamıştı. Erdoğan’ın “One Minute” çıkışı Arap kamuoyu başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandırmış, Filistin’de büyük sevinçle karşılanmıştı. Davos Zirvesi’nin ardından yurda dönen Erdoğan coşkuyla karşılanmış, “One Minute” çıkışı yıllarca yerli ve yabancı medya organlarında geniş yer almıştı.