Gazze için New York’ta

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Bakan Fidan hitabında “Türkiye, garantörlük mekanizması fikrini ortaya atmıştır. Böyle bir mekanizma barışı koruyacak ve taraflardan herhangi birinin ihlalini önleyecektir” dedi.

Fidan konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi; “İsrail’in bu işlediği suçun kabul edilemez olduğunu ve diğer ulusların da bunu kınaması gerektiğine inanıyoruz. Başta Güvenlik Konseyi olmak üzere çağımızın kurumları bir kez daha uluslararası barış ve güvenliğe yönelik sorumluluklarını yerine getiremediler. Tek bir sesle anlamlı bir ateşkes ve çağrısında bulunamıyorlar.

PERSPEKTİF SUNAMIYOR

Dahası konsey bu tarihi adaletsizliği kendi benimsediği 2 devletli çözüm parametreleri çerçevesinde çözecek bir gelecek perspektifi dahi sunamıyor. İsrail ve Filistin, barış ve güvenlik içinde 1967 öncesi sınırlarında Doğu Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti olduğu bir durumda yaşamaya devam edebilmeliler. Ayrıca geçmiş deneyimlerden de farklı olarak böyle bir çözümün uygulanacağından da emin olmalıyız.

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Bu düşünceden hareketle Türkiye garantörlük mekanizması fikrini ortaya atmıştır. Böyle bir mekanizma barışı koruyacak ve taraflardan herhangi birinin ihlalini önleyecektir.”

Bakan Fidan, New York temasları kapsamında ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanı Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüştü.