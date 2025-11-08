Gazze için gözler BMGK’da... "Tarihi fırsat heba edilmesin"

Haberin Devamı

ANKARA’da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze’de ateşkesin kırılgan olduğunu çünkü İsrail’in ateşkesin temel hedeflerine inanmadığını söyledi. İnsani yardım malzemelerinin Gazze’ye girişine bir an önce izin verilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Fidan, BMGK’ya sunulması planlanan taslak ile ilgili de mesajlar verdi:

“Gazze’deki sürecin ilerlemesi için Filistin tarafı yapıcı bir yaklaşım sergilemekte. Tüm rehinelerin teslim edilmiş olması, cesetlerin iadesi için ortaya konan çaba bunun göstergesidir. İsrail yardımların ulaştırılması konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemektedir. Yardımlar depolarda ve kamyonlarda beklemektedir. Bu yaklaşımın sürdürülmesi kabul edilemez.

ACİL TEDBİR ÇAĞRISI

Acil tedbir alınması yönündeki çağırımızı yineliyoruz. Gazze’deki mevcut ateşkesin hayata geçmesi için uluslararası toplumun diğer aktörleriyle birlikte yoğun bir çabamız, mesaimiz var. Bölgede ateşkesin devam etmesi kritik öneme haiz bir husus. Ama kırılgan çünkü İsrail’in ateşkesin temel hedeflerine inanmadığına ilişkin güçlü veriler var. Bunların başında insani yardım malzemelerinin içeriye girişine henüz izin verilmediğini görüyoruz. Buna rağmen Filistin tarafı ateşkesin şartlarına riayet ediyor. Aynı şeyi İsrail’in de yapması gerekiyor. Dün İnsani Yardımlar Koordinatörümüz ile de bir araya geldik. Yardımlarımız ne durumda, engeller nasıl aşılabilir konularında. Buna yönelik çabalarımız sürüyor.”

‘NEW YORK GRUBU’YLA BEYİN FIRTINASI

- HAKAN Fidan “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne bir taslak sunulması planlanıyor. Bu tarihi fırsat heba edilmemeli. Biz Güvenlik Konseyi’nin üyesi değiliz. Ancak bir grup ülke ile beraber, New York Grubu dediğimiz ülkelerle bir beyin fırtınası yaptık. İnşallah barışı daha da ileriye taşıyacak, Gazze’nin yeniden imarını mümkün kılacak, insanlara sahip oldukları hayatı geri verecek bir uygulama hayata geçer” diye konuştu.

HAGİ İMZALI FUTBOL TOPU

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu, Hakan Fidan’a Romanya’nın efsane futbolcusu ve Galatasaray’ın unutulmaz isimlerinden Gheorghe Hagi’nin imzaladığı futbol topunu hediye etti.