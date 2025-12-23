×
Gazze için 1 Ocak çağrısı

Güncelleme Tarihi:

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 07:00

Milli İrade Platformu tarafından 1 Ocak 2026’da Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilecek Gazze’ye destek buluşmasına ilişkin TÜGVA Genel Merkezi’nde tanıtım toplantısı düzenlendi. 

Tanıtım toplantısına TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe Başkanvekili olarak yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri katıldı. İsrail’in ateşkese rağmen Filistin’deki saldırılarını artırarak devam ettirmesine tepki göstermek isteyen Milli İrade Platformu ve futbol kulübü başkanları, vatandaşları 1 Ocak sabahında Galata Köprüsü’ne çağırdı.

Bilal Erdoğan “70 binin üzerinde masum insanın, en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsediyoruz. Bu mesele bir siyaset meselesi değil, siyaset üstü, insanlık vicdanını ilgilendiren mesele. Bunun için de insanlık ittifakına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü ses vermek için Galata Köprüsü’nde buluşmak üzere” dedi. 

