Gazze Görev Gücü için hazırlık

Haberin Devamı

Bu yapıya bağlı olarak Uluslararası İstikrar Gücü’nün de kurulmasının planlandığını duyuran kaynaklar, TSK’nın her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Gazze Görev Gücü’nün yapısı, işlevi ve hangi görevleri yapacağına ilişkin yol haritası netleşmeye başladı. Görev Gücü kapsamında Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi (Civil-Military Coordination Center) tesis edildi. Bu yapıya bağlı olarak ise Uluslararası İstikrar Gücü’nün (International Stabilization Force-) kurulması planlanıyor. İstikrar Gücü’nün görevleri arasında güvenlik devriyesi, sivil altyapıların korunması, insani yardım, sınır güvenliği, yerel güvenlik güçlerinin eğitim faaliyetleri ve ateşkesin takip edilmesi bulunacak. Birçok ülkenin İstikrar Gücü’de bulunması beklenirken, Türkiye’nin de bu yapıda yer alması öngörülüyor.

Haberin Devamı

TSK HER GÖREVE HAZIR

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) daha önceki barış misyonlarında edindiği tecrübeye işaret eden Bakanlık kaynakları, “TSK’nın barışın tesisi ve korunmasında kendisine tevdi edilecek her türlü görevi uluslararası hukuk çerçevesinde üstlenmeye hazırdır” mesajını verdi. Kaynaklar, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz devletimizin ilgili kurumları ile koordineli şekilde hazırlıklarına devam ediyor. Türkiye ateşkes anlaşmasının 4 garantör ülkesinden biri olarak diğer ülkeler ile diplomatik ve askerî istişareleri sürdürüyor” dedi.

SDG, ENTEGRASYON SÜRECİNE UYMALI

MSB kaynakları, SDG terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonun “kritik öneme” sahip olduğunu bir kez daha vurgulayarak, “SDG terör örgütü, Suriye ordusuna entegrasyon sürecine uymalı, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar verecek her türlü eylem ve söylemden vazgeçmeli. Suriye’nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için büyük öneme sahip. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmeye ve ‘tek devlet, tek ordu’ ilkesini desteklemeye kararlı” ifadelerini kullandı.