Gazze Barış Kurulu’na davet

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 07:00

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze’deki Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet edildiğini açıkladı. Duran, davetin ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapıldığını söyledi.

GAZZE’de ateşkesin ikinci aşamasını hayata geçirmesi planlanan, ABD Başkanı Trump’ın 20 maddelik barış planı kapsamında oluşturulan Gazze Barış Kurulu ile Yürütme Kurulu şekillenmeye başladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Trump’ın 16 Ocak 2026 tarihinde Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup gönderdiğini açıkladı. Trump’ın bu mektupla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet ettiği ifade edildi.

FİDAN DA İCRA KURULU’NDA

Beyaz Saray’ın internet sitesinde ise Gazze Barış Kurulu kapsamında diplomasi, kalkınma, altyapı ve ekonomik strateji alanlarında liderlerden oluşan bir ‘Kurucu İcra Kurulu’ da yayınlandı. Bu kurulda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Kurulun üyeleri arasında Fidan’ın yanı sıra  ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın damadı Jared Kushner, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, deneyimli Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır İstihbarat Şefi Hassan Rashad, Amerikalı milyarder Marc Rowan, BM’nin eski Ortadoğu Temsilcisi Nickolay Mladenov, milyarder Yakir Gabay ve Hollandalı siyasetçi Sigrid Kaag yer alıyor. Trump’ın başkanlık edeceği Gazze Barış Kurulu’nun yönetim kurulu, Gazze’nin geçici yönetimi ve yeniden inşasından sorumlu Filistinli teknokratlardan oluşan bir komitenin çalışmalarını denetleyecek. Beyaz Saray, kurulun her üyesinin “Gazze’nin istikrarı için kritik öneme sahip” görevlerden sorumlu olacağını da bildirdi.

NICKOLAY YÜKSEK TEMSİLCİ

Eski BM Ortadoğu Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov da Gazze Yüksek Temsilcisi olarak görev yapacak. Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstlenecek.          

GAZZE PLANI’NIN İKİNCİ AŞAMASI

Trump’ın 20 maddelik Gazze Barış Planı’nda ikinci aşama Hamas’ın silah bırakmasını, Gazze’yi sıfırdan yeniden inşa etmeyi ve günlük yönetimi uluslararası denetim altında bir Filistin teknokrat komiteye devretmeyi amaçlıyor.

