Gazlı bezli Mona Lisa

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına sanatla yanıt veriyor. Kültür Yolu Festivali kapsamında Adana’da ‘Hâlâ Yaşıyorum, Çağdaş Filistin Sanatından Bir Seçki’, Manisa’da ‘Nuri Pakdil ve Kudüs’ ve Şanlıurfa’da ‘Filistin Benim Vatanım’ sergileri açıldı. Filistinli sanatçı Mohamed Khalil’in resmettiği ve Gazze’nin şifaya muhtaç bir hale getirildiğini vurgulayan yüzü gazlı bezle sarılı ‘Kudüslü Mona Lisa’ tablosu ise sergilerin en dikkat çeken eseri arasında yer aldı. Bu sergilerin diğer 22 ili de dolaşması planlanıyor.

Hürriyet, bu üç sergiyi de yerinde gözlemledi. Adana’da 15 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan ‘Hâlâ Yaşıyorum’ sergisi sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği sergide çağdaş Filistin sanatından çarpıcı bir seçki sunuldu. Karagöz, “Alışa geldiğimiz Mona Lisa’dan farklı olarak ne görüyoruz? Arkada ayrılık duvarını görüyoruz. Kudüs’ü görüyoruz. Mona Lisa’nın yüzü sargı beziyle kapalı, gazlı bezle. Çünkü o kumaş ilk kez Gazze’de dokunmuş bir kumaş ve oradan dünyaya yayılmış. O yüzden sanatçı bunu kullanıyor” dedi.

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Şanlıurfa’da ziyarete açılan üçüncü sergi ise Filistin sanatının öncü isimlerinden Nabil Anani’nin eserlerinden oluşuyor.

KUDÜS SERGİSİ MANİSA’DA

‘Yürü Kardeşim, Ayaklarına bir Kudüs Gücü Gelsin’ adıyla da bilinen ‘Nuri Pakdil ve Kudüs’ sergisi ise Manisa Müzesi’nde ziyaretçilerle buluştu. Sergi, Kudüs davasına adanmış bir hayat süren şair Nuri Pakdil’in manevi mirasını sanatın diliyle anlatıyor. 20 eserden oluşan sergide, ressam Hüseyin Ünlü ve Ahmet Öğreten’in çalışmaları yer alıyor. Ressamlar, sergide Pakdil’in yazıları ve sözleri üzerinden yola çıkarak resmettiği eserlere yer veriyor.