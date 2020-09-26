Gazipaşa’da sağanak etkili oldu

Gazipaşa’da dün öğle saatlerinde aniden sağanak etkisini gösterdi. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekerken, vatandaşlar da karşıya geçmekte zorlandı. Öte yandan yolların kayganlaşmasından dolayı maddi hasarlı küçük kazalar meydana geldi. Yaklaşık 1,5 saat etkili olan yağış en çok Alparslan Türkeş Parkı içerisinde kurulan pazar yerini olumsuz etkiledi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle açık alanda kurulan pazarda bazı tezgahların şemsiyeleri uçtu, bazıları ise yıkıldı.



Yağış hem pazar esnafına hem de alışverişe gelenlere zor anlar yaşattı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1,5 saatte metrekareye 45 kilogram yağış düştü.