MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGazipaşa’da kaza: 1 yaralı
GeriGündem Gazipaşa’da kaza: 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA)
Haber Giriş: 20.10.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Gazipaşa’da kaza: 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gazipaşa’da kaza: 1 yaralı
Abone Olgoogle-news

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce kaldırıma ardından da 30 metre sürüklenerek palmiye ağacına çarparak durabildi. Kazada sürücü Ahmet Göktaş yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Ahmet Göktaş yönetimindeki 07 AZM 83 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenerek palmiye ağacına da çarpan otomobil, 20 metre sürüklenerek durabildi.

Otomobilde sıkışan sürücüyü polis ve sağlık ekipleri güçlükle çıkarttı. Ağır yaralı olan Göktaş, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Bir süre kapanan D-400 karayolundan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle