Gazipaşa’da kaza: 1 yaralı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Gazi Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Ahmet Göktaş yönetimindeki 07 AZM 83 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenerek palmiye ağacına da çarpan otomobil, 20 metre sürüklenerek durabildi.

Otomobilde sıkışan sürücüyü polis ve sağlık ekipleri güçlükle çıkarttı. Ağır yaralı olan Göktaş, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Bir süre kapanan D-400 karayolundan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.