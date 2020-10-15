Gazipaşa’da iki okul bahçesine fidan dikildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için yaptığı fidan dikim çağrısı üzerine ilçedeki okullarda fidan dikimi devam ediyor. Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kocagöz, Orman İşletme Müdürü Ahmet Yıldırım, öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Servi ve keçiboynuzu ağacı fidanlarını toprakla buluşturan ve can suyunu veren müdürler, iş birliği içinde ilçe genelindeki okullarda fidan dikimine devam edileceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kocagöz, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğretmenlere fidan dikme çağrısı sonrası okulların bahçelerinde fidan dikmeye başladıklarını, okul bahçelerinde fidan dikimlerinin devam edeceğini belirtti. Müdür Kocagöz, "Orman İşletme Müdürlüğümüz ile iş birliği içinde Av. Kemal Akça Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine servi ve keçiboynuzu ağacı fidanı diktik. Orman İşletme Müdürümüz, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte fidanları toprakla buluşturduktan sonra can suyunu verdik. Orman İşletme Müdürlüğü ile iş birliği içinde okul bahçelerine fidan dikimine devam edeceğiz" dedi.