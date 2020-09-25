Gazipaşa’da ev yangını

Olay, saat 13.30 sırlarında Ekmel Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın birinci katında İsmail Demirel’e ait dairede, kimse olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazipaşa İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dairenin girişindeki elektrik panosundan başlayan yangın, diğer odalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.



Yangının, elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı değerlendiriliyor.