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Gaziosmanpaşa'daki vahşet: 15 yaşındaki çocuk, çocuk parkında öldürülmüştü! 5 kişi tutuklandı

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#Gaziosmanpaşa#Abdüllatif Davvara#Cinayet
Gaziosmanpaşadaki vahşet: 15 yaşındaki çocuk, çocuk parkında öldürülmüştü 5 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 11:58

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çocuk parkında arkadaşlarıyla oturan 15 yaşındaki Suriyeli Abdüllatif Davvara'nın tabancayla vurularak öldürülmüştü. Korkunç cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

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Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de 21 Eylül Cumartesi günü meydana gelen olayda çocuk parkında arkadaşıyla oturan Suriyeli Abdüllatif Davvara, o sırada parka gelen motosiklet kasklı iki şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheliler olay yerinden kaçmıştı.

Polis tarafından başlatılan çalışmada aralarında olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U.'nun (18) da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen iki ruhsatsız tabanca ile bir motosiklet de ele geçirildi.

KORKUNÇ İTİRAF: 'İNTİKAM İÇİN ÖLDÜRDÜK'

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, aynı bölgede bir grupla kavga ettiklerini olayı bu kavganın intikamını almak için gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.C.Ö., F.C.U, ile yardım ve yataklık suçundan gözaltına alınan Ö.C.U(20), R.K. (23), M.T. (18) 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Gaziosmanpaşa#Abdüllatif Davvara#Cinayet

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