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Gaziosmanpaşa'daki dehşet! Eşini, kızını ve kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı

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#Gaziosmanpaşa #Cinayet#Kadın Cinayeti
Gaziosmanpaşadaki dehşet Eşini, kızını ve kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 16:49

Gaziosmanpaşa’da eşi Sevtap Akbacı’yı (45) kızı Muazzez Gezici’yi (21) ve kuzeni Sinan Özfidan’ı öldüren Korkut Gezici (46) olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkut Gezici, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, geçen cuma günü saat 00.40’ta Gaziosmanpaşa’nın Sarıgöl Mahallesi’nde meydana geldi. Korkut Gezici, evinde önce eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdü daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladı.

Evden kaçan Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muazzez Gezici de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaydan sonra kayıplara karışan katil zanlısı Korkut Gezici’nin yakalanması çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Gezici, Gaziosmanpaşa’da olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gezici, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

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#Gaziosmanpaşa #Cinayet#Kadın Cinayeti

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