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Gaziosmanpaşa'da yük asansörü 4'üncü kattan düştü: 1 ağır yaralı, o anlar kamerada

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#Gaziosmanpaşa#Yük Asansörü Kazası#İş Güvenliği
Gaziosmanpaşada yük asansörü 4üncü kattan düştü: 1 ağır yaralı, o anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 15:35

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir tekstil firmasında çalışan 25 yaşındaki Ahmet B., 4’üncü kattan bindiği yük asansörünün bilinmeyen bir nedenle aşağı düşmesi sonucu başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. İş yeri sahibinin gözaltına alındığı feci kaza anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Hekimsuyu Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Tekstil firmasında çalışan Ahmet B. (25), 4’üncü kattan yük asansörüne bindi. Asansör, henüz bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle aşağıya düştü.

Gaziosmanpaşada yük asansörü 4üncü kattan düştü: 1 ağır yaralı, o anlar kamerada

Asansörde bulunan işçi başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gaziosmanpaşada yük asansörü 4üncü kattan düştü: 1 ağır yaralı, o anlar kamerada

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Polis ekipleri, iş yeri sahibini gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise düşen asansör ve çevresinde inceleme yaptı.

Gaziosmanpaşada yük asansörü 4üncü kattan düştü: 1 ağır yaralı, o anlar kamerada

ASANSÖRÜN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinde, işçinin bulunduğu yük asansörünün bir anda 4’üncü kattan aşağıya düştüğü, çevredeki çalışanların ise arkadaşlarının yardımına koştuğu görüldü.

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#Gaziosmanpaşa#Yük Asansörü Kazası#İş Güvenliği

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