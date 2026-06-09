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Gaziosmanpaşa’da trafoda çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu

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#Gaziosmanpaşa#Tramvay Seferleri#Yangın
Gaziosmanpaşa’da trafoda çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 21:53

Gaziosmanpaşa T4 Tramvay Hattı'nda elektrik trafosunda çıkan yangın nedeniyle seferler durdu. Tramvayda mahsur kalan yolcular rayların üzerinde yürüyerek ilerledi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Olay, saat 20.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, T4 tramvay hattındaki elekrik trafosundan bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, acil sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri geldi.

Polis ekipleri olası patlama riskine karşı yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Trafoda çıkan yangın nedeniyle T4 Topkapı - Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nda seferler durduruldu. Tramvayda mahsur kalan yolcular araçlardan inerek rayların üzerinde yürümeye başladı. İş çıkış saati olması nedeniyle de tramvay istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Gaziosmanpaşa’da trafoda çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu

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'ÜCRETSİZ İETT OTOBÜSLERİ İLE HİZMET VERİLMEKTEDİR'

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Topkapı-Şehitlik ve Kiptaş-Mescidi Selam istasyonları arasında yapılmaktadır. Şehitlik-Kiptaş istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Gaziosmanpaşa’da trafoda çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu

Gaziosmanpaşa’da trafoda çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri durdu

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#Gaziosmanpaşa#Tramvay Seferleri#Yangın

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