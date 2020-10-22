Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm

Olay, Karlıtepe Mahallesi Göztepe Sokak’ta 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan Erdal Ersöz (63)’ün uzun süre evden çıkmaması nedeniyle komşuları durumundan şüphelendi. Eve giren komşular yaşlı adamın yatağında hareketsiz şekilde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ersöz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evde bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Ersöz’ün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.