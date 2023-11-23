×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı! Dükkana 7 el ateş edip kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Gaziosmanpaşa#İş Yeri#Silahlı Saldırı
Gaziosmanpaşada silahlı saldırı Dükkana 7 el ateş edip kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2023 10:46

Gaziosmanpaşa'da cep telefonu dükkanına silahla yedi el ateş saldırgan kaçtı. İş yeri sahibi ölümden kıl payı kurtulurken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki cep telefonu dükkanının önüne gelen saldırgan, yanındaki silahı çıkararak yedi el ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırı sırasında içeride bulunan iş yeri sahibi ölümden kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi sevk edildi. İş yerinde yaklaşık 200 bin liralık hasar olduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, güvenlik kameralarına yakalanmak istemeyen saldırganın giydiği montun kapüşonuyla yüzünü gizlemeye çalışarak iş yerinin önüne geldiği görülüyor. Saldırganın üzerinden çıkardığı silahı defalarca ateşlediği ve olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Gözden KaçmasınMİTten Suriyede operasyon Kırmızı bültenle aranan PKKnın sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun öldürüldüMİT'ten Suriye'de operasyon! Kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde sorumlulardan Fahrettin Tolun öldürüldüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziosmanpaşa#İş Yeri#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!