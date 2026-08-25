Gaziosmanpaşa'da sıcak saatler! Eski eşini vurdu, iş yerine girip başına silah dayadı

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Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydan geldi. İddiaya göre, yufkacının önünde tartıştığı eşine silahla ateş eden şüpheli, iş yerinin içine girdi. Silahı başına dayayan şüpheliyi polis ekipleri ikan etmeye çalışıyor.



'POLİSLERİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE ÜÇ EL DAHA ATEŞ ETTİ'

Olayı gören Semih Küçük, “Sokağın başında arkadaşımı bekliyordum. Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüs almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs biraz ilerleyip kapıyı açınca adam bindi. Sesler gelmeye başlayınca taciz benzeri bir şey var sanarak biraz yaklaştım. Minibüsten herkesin indiğini görünce elindeki silahı gördüm. Görünce ben de uzaklaştım.

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Kadın minibüsten inip dükkana gittikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride ateş etti, yufkacıda çalışan ablamızı dışarı çıkardı. 15 dakika sonra kadın da sürüne sürüne dışarı geldi. Polislerin geldiğini görünce üç el daha ateş etti. Sonra da içeri kaçtı.

Polisler hâlâ ikna etmeye çalışıyor. Silah muhtemelen kuru sıkıydı. Biz yerde kan veya yara görmedik ama şu anda öldü diyorlar” dedi.