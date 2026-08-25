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Gaziosmanpaşa'da sıcak saatler! Eski eşini vurdu, iş yerine girip başına silah dayadı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Gaziosmanpaşa#İstanbul Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 11:45

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir kişi iş yerinin önünde eski eşini silahla vurdu. İş yerine girip başına silahını dayayan kişiyi ikna çalışmaları sürüyor. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Cengiz Topel Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydan geldi. İddiaya göre, yufkacının önünde tartıştığı eşine silahla ateş eden şüpheli, iş yerinin içine girdi. Silahı başına dayayan şüpheliyi polis ekipleri ikan etmeye çalışıyor.

Gaziosmanpaşada sıcak saatler Eski eşini vurdu, iş yerine girip başına silah dayadı

'POLİSLERİN GELDİĞİNİ GÖRÜNCE ÜÇ EL DAHA ATEŞ ETTİ'

Olayı gören Semih Küçük, “Sokağın başında arkadaşımı bekliyordum. Vuran adam minibüsün arkasındaydı. Minibüs almayınca taksiye binmeye çalıştı. Minibüs biraz ilerleyip kapıyı açınca adam bindi. Sesler gelmeye başlayınca taciz benzeri bir şey var sanarak biraz yaklaştım. Minibüsten herkesin indiğini görünce elindeki silahı gördüm. Görünce ben de uzaklaştım.

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Gaziosmanpaşada sıcak saatler Eski eşini vurdu, iş yerine girip başına silah dayadı

Kadın minibüsten inip dükkana gittikten sonra adam da peşinden girdi. Kadına içeride ateş etti, yufkacıda çalışan ablamızı dışarı çıkardı. 15 dakika sonra kadın da sürüne sürüne dışarı geldi. Polislerin geldiğini görünce üç el daha ateş etti. Sonra da içeri kaçtı.

Gaziosmanpaşada sıcak saatler Eski eşini vurdu, iş yerine girip başına silah dayadı

Polisler hâlâ ikna etmeye çalışıyor. Silah muhtemelen kuru sıkıydı. Biz yerde kan veya yara görmedik ama şu anda öldü diyorlar” dedi.

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Gaziosmanpaşada sıcak saatler Eski eşini vurdu, iş yerine girip başına silah dayadı

Gaziosmanpaşada sıcak saatler Eski eşini vurdu, iş yerine girip başına silah dayadı

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#İstanbul Haberleri

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