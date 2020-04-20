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Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 16:22,Son Güncelleme:

Gaziosmanpaşa'da seyahat izni kuyruğu

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Gaziosmanpaşa'da seyahat izni kuyruğu
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, 81 İl Valiliğine gönderdiği ek genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak'a giriş ve çıkışların 15 gün süre ile uzatıldığını bildirmişti. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk günü seyahat izin belgesi almak isteyenler Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi önünde uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruktakilerin çoğunun maske taktığı, sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Gaziosmanpaşa'da Kültür ve Sanat Merkezi'nde oluşturulan başvuru masasındaki görevliler, gerekli şartları taşıyan kişilere izin belgesi veriyor. Seyahat izni için bekleyen Mehmet Kasap "Annem babam burada, ramazan dolayısıyla köye gidip orucumuzu orada tutmak istiyoruz. Yaklaşık bir saattir bekliyorum." dedi.

Sebahat Yılmaz "Memleketimiz Giresun'a gitmek için izin alacağız. Çiftçiyiz biz. Oturma iznimiz orada. Henüz sıra gelmedi. Yaklaşık bir saattir buradayız. Çiftçi belgesini çıkardık, şimdi izin almak için bekliyoruz." dedi.

Şahin Korkmaz ise "Burada seyahat izin belgesi için bekliyoruz. Ölüm belgesi olanlar ya da hastaneden raporu olanlara verileceği onun dışındakilere vermeyeceğiz diye anons ediliyor. İkametgahımız Bursa'da oraya gitmek için izin alacağız. Dayımın kızının çocuğu var. Şuan sıradayız bekliyoruz." dedi.

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