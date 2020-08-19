Gaziosmanpaşa'da "Sağlık için, hepimiz için" mottolu koronavirüs denetimi

81 İLDE DENETİM

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge kapsamında bugün ülke genelinde Covid-19 Tedbirleri Denetimleri gerçekleştirildi. Genelgede, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir işletmeler için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Gaziosmanpaşa’da yapılan denetimlere ise Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Kaymakam Numan Hatipoğlu da katıldı. İlçe genelinde yapılan denetimde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber ve kuaförler, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, taksi durakları, piknik alanları denetlendi. Sosyal mesafe, temizlik ve maske konusunda uyarılar yapıldı.