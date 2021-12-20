Gaziosmanpaşa'da pes dedirten hırsızlık! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mete ‘Gazoz’u kaptırdı içecek adı olduMete ‘Gazoz’u kaptırdı! içecek adı oldu#Mete Gazoz
Kadıköyde acil toplantı Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...Kadıköy'de acil toplantı! Gece yarısı yeni hoca... Son düdükle birlikte...#Fenerbahçe
İşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktıİşte koronada en şanslı grup... Aylar sonra ortaya çıktı!#Koronavirüs
Memur ve emekli zammı ne olacakMemur ve emekli zammı ne olacak?#Asgari Ücret
Erdoğandan TÜSİADa tepki: Bizimle mücadele edemezsinizErdoğan'dan TÜSİAD'a tepki: Bizimle mücadele edemezsiniz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Taliban herkesi şaşırttı Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...Taliban herkesi şaşırttı! Duyan koştu: Sıfır derecenin altında saatlerce beklediler...#Afganistan
Omicron itirafı... Canlı yayında açıkladı Ezber bozan sözlerOmicron itirafı... Canlı yayında açıkladı! Ezber bozan sözler#Omicron
Muhabire utanç verici hareket Muharrem Sarıkaya özür dilediMuhabire utanç verici hareket! Muharrem Sarıkaya özür diledi#Gaziantep
Altın fiyatlarında neler oluyorAltın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Tümer Metinden olay sözler Real Madridde bile bunu yapmadıTümer Metin'den olay sözler! "Real Madrid'de bile bunu yapmadı"#Tümer Metin
Tüm merakları giderdi Ne kadar ödeyeceğini açıkladıTüm merakları giderdi! Ne kadar ödeyeceğini açıkladı#Elon Musk
Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereydim'Yanlış bir ameliyatın kurbanı olmak üzereydim'#Seren Serengil
Eski dostlar bir arada Çocuklarıyla tanıştırdı....Eski dostlar bir arada! Çocuklarıyla tanıştırdı....#Çağla Şıkel
Derbi sonrası Şenol Güneş sürprizi Bilmece çözüldü, 1-2 gün içinde...Derbi sonrası Şenol Güneş sürprizi! Bilmece çözüldü, 1-2 gün içinde...#Beşiktaş
Annelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldıAnnelik arzusu ilişkiyi bitirdi... Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı#Aslı Enver
HABERLERGündem Haberleri

Gaziosmanpaşa'da pes dedirten hırsızlık! Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

#Hırsızlık#Gaziosmanpaşa#Cüzdan

Gaziosmanpaşa'da alışveriş yapmak için mağazaya giren kadının cüzdanı, 3 hırsızlık şüphelisi tarafından çalındı. Rahat tavırlarıyla çaldıkları cüzdanın içindeki paraları alan şüpheliler, boş cüzdanı ise mağazadaki sepetlerin içine bıraktı. 'Bu kadarı da pes' dedirten hırsızlık anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.  

Haberin Devamı

Olay, 18 Aralık Cumartesi günü, saat 14.00 sıralarında Küçükköy'de bir mağazada yaşandı. İddiaya göre, bankamatikten para çektikten sonra kalabalık bir mağazaya giren Çiğdem Çoban, ürünlere bakmaya başladı. Daha sonra mağazadan çıkarak halk pazarına giren kadın, telefonunu almak için çantasını kontrol ettiğinde, cüzdanının yerinde olmadığını fark etti. Çoban, hızla mağazaya dönerek, yetkili kişiye cüzdanının çalındığını söyledi. Durumdan haberdar olan mağaza müşterileri de cüzdanı aramaya başladı. Cüzdanı, mağazadaki ürün sepetlerinin içinde bulundu. Hızla cüzdanını alarak kontrol eden Çoban, bankamatikten çektiği 620 lira nakit parasının çalındığını gördü. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziosmanpaşada pes dedirten hırsızlık Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



"KREDİ KARTIM VE KİMLİĞİMİ BIRAKIP BÜTÜN PARAYI ALMIŞLAR" 

Yaşananları anlatan Çiğdem Çoban, "ATM'den para çektikten sonra bir şeyler bakmak için mağazaya girdim. Hiçbir şey almadan çıktım. Cumartesi günleri kurulan bir pazar var, oraya girdim. Telefonuma bakmak istedim. Elimi çantama götürdüğümde, cüzdanımın olmadığını fark ettim. Yakındaki mağazaya döndüm ve soyulduğumu söyledim. Kamera görüntülerine baktık. 3 kadın görülüyor. Cüzdanımı çalan yanımdaydı. Daha sonra 2 kadın daha çıkıyor. İş birliği halinde oldukları görülüyor. Profesyonel bir şekilde çantamdan cüzdanı çıkarıyor. 620 liram vardı, hepsini almışlar. Kredi kartım ve kimliğimi almamışlar ama bütün parayı almışlar. Daha sonra da cüzdanı sepetin içine bırakmışlar. Kamera görüntülerine bakmadan önce de sepetin içinde cüzdanımı bulduk. Giden gitti ama birinin buna dur demesi gerekiyor. Çevredeki mağazalar, özellikle cumartesi günleri, pazar kurulduğunda çok sayıda hırsızlık olduğunu söylediler. Bunlar bir çete. Bu çetenin yakalanmasını istiyorum. Bir başkasının daha canı yanmasın" dedi.

Haberin Devamı

HIRSIZLIK ANI KAMERADA 

Mağazada yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ürünleri inceleyen Çoban'ın arkasından yaklaşan bir başka kadın, kalabalığı fırsat bilerek elini Çoban'ın çantasına götürüyor. Daha sonra cüzdanı alan kadın, birkaç adım atarak cüzdanı açıyor. Hırsızlık şüphelisi kadın, cüzdanı açtığı sırada beraberindeki bir arkadaşı da elindeki tişörtü kaldırarak çevredekilerin görmesini engelliyor. Bu sırada aynı tezgâhın diğer tarafında bulunan başka bir kadının da hırsızlık şüphelisi iki kadınla birlikte olduğu anlaşılıyor. Sakin tavırlar ile cüzdandaki paraları alan şüpheliler, boş cüzdan ile tişörtü sepete bırakarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsızlık#Gaziosmanpaşa#Cüzdan

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz

BAKMADAN GEÇME!

ABDden Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı

ABD'den Omicron itirafı... En yetkili isim açıkladı!

#Omicron
58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedyi kim öldürdü

58 yıl sonra ortaya çıkan gizli detaylar: Başkan Kennedy'i kim öldürdü?

#Kennedy Suikastı
Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz