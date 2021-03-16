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Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 16.03.2021 - 11:23 | Son Güncelleme:

Gaziosmanpaşa'da patlama olan binada incelemede bulunuldu

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Gaziosmanpaşa'da patlama olan binada incelemede bulunuldu

GAZİOSMANPAŞA'da doğalgaz patlaması sonrası hasar gören binada inceleme yapıldı. Patlama sırasında yaralanan Hakan Peker'in yanık merkezindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da dün saat 18.00 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi 922. Sokak'ta doğal gazdan kaynaklanan patlama meydana gelmiş, binada hasar oluşurken dairede bulunan Hakan Peker yaralanmıştı. Patlama nedeniyle çevredeki bazı evler ve araçlar da zarar görmüştü. Ekipler önlem amaçlı binadakileri tahliye edip binayı mühürlemişti. Bugün Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne bağlı bir ekip binaya gelerek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri de bina içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Hasar tespiti yaptı.

YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Patlama sırasında evde bulunan Harun Peker yaralanmıştı. Vücudunda yanıklar oluşan Peker dün olay yerine gelen ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Peker, burada yapılan müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada bulunan Yara ve Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınmıştı. Peker'in merkezde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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