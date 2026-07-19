Gaziosmanpaşa’da paşa kahveleri dönemi başladı

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Programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili ve önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Ahmet Özen, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Av. İsmail Ergüneş, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan V. Eray Karadeniz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programı, Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi Frekans Grubunun konseriyle başladı. Protokol konuşmalarının ardından Gaziosmanpaşa İlçe Müftüsü Fazlı Mutlu tarafından yapılan dua eşliğinde kurdele kesildi. Daha sonra protokol üyeleri Paşa Kahvesi’ni gezerek vatandaşlarla bir araya geldi, kahve içip sohbet etti.

“PAŞA KAHVELERİ 16 MAHALLEYE YAYILACAK”

Açılışta konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan V. Eray Karadeniz, Paşa Kahvesi’nin yalnızca bir kafe değil, mahalle kültürünü yeniden canlandıracak bir sosyal yaşam projesi olduğunu belirtti.

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Karadeniz, “Bugün Paşa Kahvesi Taşlıtarla’yı hizmete açıyoruz. Yakın zamanda Hanımeli, ardından Kütük Ev ve Millet Bahçesi şubelerimizi de açacağız. Hedefimiz, Gaziosmanpaşa’nın 16 mahallesinin tamamında bir Paşa Kahvesi’ni hemşehrilerimizle buluşturmak.” İfadelerini kullandı.

“KALİTELİ HİZMET, UYGUN FİYAT”

Paşa Kahvesi’nin her kesimin rahatlıkla faydalanabileceği bir sosyal tesis olarak tasarlandığını belirten Karadeniz, uygun fiyat politikasına da dikkat çekti.

Karadeniz, dışarıdaki işletmelere kıyasla ürünlerin yaklaşık yüzde 50 daha uygun fiyatlarla sunulacağını belirterek, GOPKart sahiplerinin ise ilave indirimlerden faydalanacağını söyledi.

Karadeniz, “Son derece modern bir ortamda, kaliteli ve lezzetli ürünleri uygun fiyatlarla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Paşa Kahvesi’nin Gaziosmanpaşalıların yeni buluşma noktası olacağına inanıyoruz.” dedi.

“YENİ NESİL BELEDİYECİLİĞİN GÜZEL BİR ÖRNEĞİ”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Paşa Kahvesi’nin sosyal belediyecilik anlayışının önemli bir örneği olduğunu belirterek, gençlere ve ailelere hitap eden güvenli sosyal alanların şehir yaşamına değer kattığını söyledi.

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Soylu, Gaziosmanpaşa’da spor tesislerinden gençlik merkezlerine, sağlık yatırımlarından sosyal yaşam alanlarına kadar birçok önemli hizmetin hayata geçirildiğini belirterek, Belediye Başkan V. Eray Karadeniz ve ekibini tebrik etti.

“SOSYAL YAŞAMI GÜÇLENDİREN ÖNEMLİ BİR YATIRIM”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Paşa Kahvesi’nin özellikle gençlerin, ailelerin ve çocukların bir araya gelebileceği nitelikli sosyal yaşam alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Gaziosmanpaşa’da son dönemde anne-çocuk merkezleri, spor tesisleri, gençlik merkezleri ve Millet Bahçesi’nde yapılan yatırımlarla sosyal hayatın önemli ölçüde zenginleştiğini belirten Özdemir, Paşa Kahvesi’nin de bu vizyonun önemli parçalarından biri olduğunu söyledi.

MAHALLE KÜLTÜRÜNÜ YAŞATACAK YENİ BULUŞMA NOKTASI

Modern mimarisi, ekonomik fiyat politikası ile hizmet vermeye başlayan Paşa Kahvesi Taşlıtarla’nın, her yaştan vatandaşın güvenle vakit geçirebileceği yeni bir buluşma noktası olması hedefleniyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Paşa Kahvesi projesini ilçenin tüm mahallelerine yayarak sosyal yaşamı güçlendirmeyi ve komşuluk kültürünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor.



