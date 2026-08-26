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Gaziosmanpaşa’da oyun salonuna silahlı saldırı: İşletme sahibi yaralandı, saldırgan yakalandı

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#Gaziosmanpaşa#Oyun Salonu Saldırısı#Silahlı Saldırgan
Gaziosmanpaşa’da oyun salonuna silahlı saldırı: İşletme sahibi yaralandı, saldırgan yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 09:05

Gaziosmanpaşa'da bir oyun salonuna düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, 21 Ağustos Cuma günü saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yürüyerek iş yeri önüne gelen 1 şüpheli, yanında getirdiği silahla oyun salonuna ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar işletme sahibine isabet ederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Gaziosmanpaşa’da oyun salonuna silahlı saldırı: İşletme sahibi yaralandı, saldırgan yakalandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak iş yerinde inceleme yaptı. Yaralandığı belirlenen işletme sahibi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gaziosmanpaşa’da oyun salonuna silahlı saldırı: İşletme sahibi yaralandı, saldırgan yakalandı

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Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#Gaziosmanpaşa#Oyun Salonu Saldırısı#Silahlı Saldırgan

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