Gaziosmanpaşa’da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gaziosmanpaşa TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye 34 NAK 994 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde otomobilin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kazanın olduğu alanda incelemelerde bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin cansız bedeni, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.