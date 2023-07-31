Gaziosmanpaşa'da, ortalığı birbirine kattı! Kazaya neden oldu

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Gaziosmanpaşa'da, saat 22.00 sıralarında bir alışveriş merkezinin önünde elinde sopa ve kesici aletle çevreye ve kendisine zarar veren kişi, polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekipler, kişinin zorluk çıkarması üzerine takviye ekip istedi. Çevreye ve kendisine zarar veren kişi, teslim olmamak için uzun süre ekiplere direndi.

Polisin üzerine yürüyen ve tehditler savuran kişi, daha sonra alışveriş merkezinin çevresinden uzaklaştı.

OTOYOLDA HIZLA GİDEN ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇTİ

Olay çıkaran kişiyi takip eden polis, bir taraftan ikna çabalarını da sürdürdü ancak başarılı olamadı. Şüpheli, TEM Otoyolu'na girerek hızla ilerleyen araçların arasından karşı şeride geçti.

Şüpheli, yolun karşısına geçtikten kısa süre sonra bir sürücü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

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Polise teslim olmayan şüpheli, yürüyerek uzaklaştı. Kaza nedeniyle duran bazı sürücüler de şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Şüphelinin Esenler'e kadar yürüdüğü ve polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.