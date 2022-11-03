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Gaziosmanpaşa'da operasyon düzenlenen evden çıkanlar şoke etti: Lav silahı, suikast silahı, Kalaşnikoflar, el bombaları...

Güncelleme Tarihi:

#Gaziosmanpaşa#Operasyon#Lav Silahı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 09:29

Gaziosmanpaşa'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda lav silahı, Kalaşnikof marka uzun namlulu silahlar, suikast silahı ve el bombaları ele geçirildi.

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Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde silah ve mühimmat bilgisine ulaştı.

Ekipler bu bilgi üzerine, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Mevlana Mahallesi Hayırlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki daireye baskın yaptı.

LAV SİLAHI, SUİKAST SİLAHI...

Baskında atışa hazır dolu vaziyette LAV SİLAHI, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gaziosmanpaşada operasyon düzenlenen evden çıkanlar şoke etti: Lav silahı, suikast silahı, Kalaşnikoflar, el bombaları...

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Operasyonda Şivan B., Deniz A., Yunus Emre O., ve Muhammet Ali B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşada operasyon düzenlenen evden çıkanlar şoke etti: Lav silahı, suikast silahı, Kalaşnikoflar, el bombaları...

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Gaziosmanpaşada operasyon düzenlenen evden çıkanlar şoke etti: Lav silahı, suikast silahı, Kalaşnikoflar, el bombaları...

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#Gaziosmanpaşa#Operasyon#Lav Silahı

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