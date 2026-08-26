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Gaziosmanpaşa’da öldürülen Şerife'nin son sözleri kahretti: Babasını arayıp yardım istemiş

Güncelleme Tarihi:

#Gaziosmanpaşa#Şerife Gezer#Hakan S.
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 09:45

Gaziosmanpaşa'da eski sevgilisi Hakan S. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Şerife Gezer’in, saldırıdan kısa süre önce babasını arayarak, "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği ortaya çıktı. Olayın ardından kendisini kilitlediği dükkanda polis tarafından ikna edilerek gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Olay, dün saat 10.00 sıralarında Şemsipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Hakan S., yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadığı ve 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer’in yolda yürüdüğü sırada önünü kesti.

Gaziosmanpaşa’da öldürülen Şerifenin son sözleri kahretti: Babasını arayıp yardım istemiş

Hakan S., silahla ateş ederek Gezer’i göğsünden ve boynundan yaraladı. Bilinci kapalı halde özel hastaneye kaldırılan Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinde 2 mermi kovanı buldu.

Gaziosmanpaşa’da öldürülen Şerifenin son sözleri kahretti: Babasını arayıp yardım istemiş

'KIZIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYORDU'

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Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu Şerife Gezer’in babası Ahmet G.'nin ifadesinde "Kızım Şerife ile Hakan S. yaklaşık 10 yıl gönül ilişkisi yaşadı. Yaklaşık 2 yıl önce ayrıldılar ancak Hakan S. kızımın peşini bırakmıyordu. Bugün kızım beni arayıp 'Hakan önümü kesti, bana zarar verecek' dedi. Ardından kızımın yaralandığı bilgisini aldım. Olayı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirmiş olabilir" dediği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa’da öldürülen Şerifenin son sözleri kahretti: Babasını arayıp yardım istemiş

İŞ YERİNDEN ÇIKMADI

Diğer yandan polis ekipleri silahlı saldırının ardından çevredeki bir iş yerine girerek kendisini içeriye kapatan Hakan S. ile müzakere başlattı. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, Hakan S. kontrollü müdahale sonucu gözaltına alındı. Emniyete götürülen Hakan S.’nin 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ŞERİFE'NİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Eski sevgilisi Hakan S. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Şerife Gezer’in cenazesi Adli Tıp'tan alındı. Cenaze otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

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#Gaziosmanpaşa#Şerife Gezer#Hakan S.

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