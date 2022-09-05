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GaziosmanpaÅŸa'da korku dolu anlar! 12'nci katta can pazarÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Balkon#GaziosmanpaÅŸa#Site
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 10:45

Ä°stanbul GaziosmanpaÅŸa'da bir kadÄ±n 12 katlÄ± sitenin en Ã¼st katÄ±nda balkonda asÄ±lÄ± kaldÄ±. GÃ¼venlikler kadÄ±nÄ±n bulunduÄŸu en Ã¼st kattaki daire giderek iÃ§eri girdi. KadÄ±n gelenlerin yardÄ±mÄ±yla kollarÄ±ndan tutulup iÃ§eri Ã§ekildi.

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Olay, dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda Yeni Mahalle, Cebeci Caddesi Ã¼zerindeki bir sitede yaÅŸandÄ±.12 katlÄ± bir sitenin en Ã¼st katÄ±ndan yaÅŸayan kadÄ±n balkona Ã§Ä±karak aÅŸaÄŸÄ±ya sarktÄ±. Daire iÃ§indeki bir kiÅŸide kadÄ±nÄ±n balkon kenarÄ±nda asÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce hemen ellerinden tutarak iÃ§eri Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Durumu fark eden Ã§evredekiler hemen saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine bildirdi. OlayÄ± gÃ¶renler kadÄ±nÄ± iÃ§eriye Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸiye yardÄ±m etmesi iÃ§in sitenin gÃ¼venliÄŸine haber verdi. GÃ¼venlikler kadÄ±nÄ±n bulunduÄŸu en Ã¼st kattaki daire giderek iÃ§eri girdi. KadÄ±n gelenlerin yardÄ±mÄ±yla kollarÄ±ndan tutulup iÃ§eri Ã§ekildi

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CAN PAZARININ YAÅžANDIÄžI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

KadÄ±nÄ±n balkonun kenarÄ±na tutunarak sarktÄ±ÄŸÄ± anlar cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde kadÄ±nÄ± iÃ§eriye Ã§ekmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir kiÅŸi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Sarkan kadÄ±nÄ±n tutunmakta gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ektiÄŸi anlarda iÃ§eriden gelen diÄŸer kiÅŸilerin yardÄ±mÄ±yla kadÄ±nÄ±n kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlar kameraya yansÄ±yor. KadÄ±nÄ±n psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken olayla ilgili inceleme sÃ¼rÃ¼yor.

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GaziosmanpaÅŸada korku dolu anlar 12nci katta can pazarÄ±

â€œGÃœVENLÄ°KLERE KAPIYI AÃ‡AN DA Ã‡OCUKLARMIÅž"

Olay yerinde bulunan SÃ¼leyman GÃ¼ler, â€œHemen sitenin gÃ¼venliklerine haber verdik. Onlarda Ã§Ä±ktÄ±lar yukarÄ±ya birkaÃ§ kiÅŸi. Hemen geri Ã§ektiler kadÄ±nÄ±. Ä°tfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri geldi sonrasÄ±nda. SaÄŸlÄ±k ekipleri kadÄ±nÄ±n yanÄ±na gitti, ardÄ±ndan kadÄ±nÄ± hastaneye gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ler. Burada sÃ¶ylenenlere gÃ¶re iÃ§eride iki tane de Ã§ocuk varmÄ±ÅŸ. GÃ¼venliklere kapÄ±yÄ± aÃ§anda Ã§ocuklarmÄ±ÅŸ zaten" dedi.

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GaziosmanpaÅŸada korku dolu anlar 12nci katta can pazarÄ±

"Ä°MDAT' DÄ°YE BAÄžIRIYORDU"

Cadde Ã¼zerinde esnaf olan YalÃ§Ä±n ÅžimÅŸek ise, â€œDÄ±ÅŸarda vatandaÅŸlarÄ±n sesini duyunca bizde Ã§Ä±ktÄ±k. YukarÄ±ya baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bir kadÄ±n kendini sarkÄ±tmÄ±ÅŸtÄ± â€˜imdatâ€™ diye baÄŸÄ±rÄ±yordu. Tek bir adam vardÄ± kadÄ±nÄ± Ã§ekmeye gÃ¼cÃ¼ yetmiyordu. Buradaki vatandaÅŸlarda koÅŸup yardÄ±m etti ve kadÄ±nÄ± iÃ§eri Ã§ektiler. KadÄ±nÄ± Ã§ok zor Ã§ektiler iÃ§eri" diye konuÅŸtu.

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#Balkon#GaziosmanpaÅŸa#Site

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