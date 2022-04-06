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Gaziosmanpaşa'da koku alarmı: Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı

#Fabrika#Koku#Çamaşır Suyu
Gaziosmanpaşada koku alarmı: Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı

Gaziosmanpaşa'da bir fabrikanın çamaşır suyu kazanı patlarken, yoğun kokudan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerde endişeye neden olan olayın ardından fabrikaya, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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Olay, Karayolları Mahallesinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Akdoğan Caddesinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle çamaşır suyu kazanı patladı. Patlayan çamaşır suyu kazanından yayılan yoğun koku üzerine vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, durum AFAD ekiplerine de bildirdi.

Gaziosmanpaşada koku alarmı: Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı

Kısa sürede fabrikaya  gelen AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ile birlikte fabrikada önlem alarak inceleme yaptı. Patlamanın ardından yayılan koku nedeniyle, fabrikada görevli 2 gece bekçisinin etkilendiği öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kokudan etkilenen çalışanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Gaziosmanpaşada koku alarmı: Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı

Fabrikadan yayılan kokunun, çevre ilçelerden de hissedildiği öğrenildi. Ekiplerin fabrikadaki incelemesi devam ediyor.

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#Fabrika#Koku#Çamaşır Suyu

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